BTL: Destinos internacionais dão fôlego a montra de turismo com edição histórica

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), promovida pela fundação AIP, arranca esta quarta-feira, 1, à FIL, no Parque das Nações. Esta será uma edição recorde da maior feira de turismo de Portugal que irá reunir empresas nacionais e estrangeiras, fornecedores e público geral. Os quatro pavilhões da FIL encontram-se esgotados e em destaque estão 75 destinos internacionais que, até ao próximo domingo, aproveitam a montra de turismo para captar turistas portugueses e parceiros de negócios. A Bulgária, a Roménia, a Etiópia ou a Jordânia são alguns dos países que se estreiam este ano na capital portuguesa. A gestora da BTL, Dália Palma, admite, em entrevista ao Dinheiro Vivo, que a internacionalização do certame é um dos objetivos principais da organização que espera superar, nesta edição, os 70 mil visitantes de 2022.

Quais são as expetativas e os números desta edição de 2023 da BTL ?

A BTL vai acompanhar o crescimento sustentado e entusiasmante que o setor testemunhou no ano passado. Esta retoma está a refletir-se na BTL 2023, que será seguramente a maior e certamente a melhor edição de sempre. Atualmente estamos com 100% da taxa de ocupação, cerca de 45 mil metros quadrados de área, o equivalente a 4,5 campos de futebol. A BTL 2023 é marcada por uma maior representatividade do destino nacional, nos diversos segmentos da oferta turística e conta nesta edição com a Entidade Regional do Turismo do Centro como região convidada e com Aveiro como município convidado e que seguramente contribuirão de forma decisiva para o sucesso da BTL 2023.

Na vertente internacional contamos com 75 destinos, mais 20% comparado com a edição anterior e 120 hosted buyers, de 25 mercados emissores e com mais de 2000 reuniões agendadas com 235 empresas. O programa de Hosted Buyers, contruído em parceria com a TAP e o Turismo de Portugal, enquanto parceiros estratégicos, tem foco nos mercados e na qualificação dos buyers para a compra do destino Portugal. É uma BTL focada no negócio, B2B e B2C, no network e nas experiências. Aposta em novas áreas e conteúdos, entre as novidades, a BTL LGBTI+ que surge com o intuito de posicionar Portugal como um destino de referência neste segmento, em franco crescimento. Outra aposta forte é o regresso da BTL Lab, um hub de conhecimento e inovação onde empresas e instituições vão poder partilhar o seu conhecimento, ideias e soluções para ajudar o setor do turismo no âmbito tecnológico. Vamos também apostar no espaço BTL Cultural que reforçará o papel central que a cultura ocupa na promoção e desenvolvimento da atividade turística. Adicionalmente, teremos outros espaços com a BTL Enoturismo, a BTL Village, a BTL Travel Influencer e a BTL Kids Route.

Esta será a melhor edição de sempre da BTL, a que se deve este recorde?

A BTL 2023 regista a maior e mais representativa oferta turística do destino Portugal e o maior número de destinos internacionais, quer sejam através de participações individuais quer através das participações coletivas. O facto de termos em lista de espera empresas para participar na área internacional, hotelaria e equipamentos e serviços, reflete bem o estado atual destes setores da atividade económica geradora de riqueza e emprego em Portugal. Mas não só, o aumento da procura externa, quer na vertente dos compradores internacionais quer na vertente da promoção de destinos turísticos internacionais no mercado português demonstra a importância que a BTL tem vindo a assumir enquanto centro para a promoção turística em Portugal. Este é um facto de nos orgulhamos muito particularmente, uma vez que a internacionalização é um dos eixos estratégicos da BTL para os próximos anos. Ainda assim, para a BTL, mais do que atingir recordes, o mais importante é servir o turismo e contribuir para o desenvolvimento económico do país.

Quantos visitantes esperam receber nos cinco dias?

Com o regresso da normalidade pós-pandémica, estamos certos de que vamos superar facilmente os números do ano passado [70 mil], quer no que diz respeito a visitantes profissionais, quer público geral. Esse aumento tem a ver sobretudo com novas dinâmicas de conteúdos da feira e também com um reforço na comunicação do evento, que nos permite ter a certeza que esses mesmos visitantes estão mais informados sobre o que vão encontrar no evento e vêm mais preparados para aproveitar as inúmeras oportunidades e ofertas na dinâmica B2C. O espaço está, pela primeira vez, com uma ocupação de 100%.

Estarão presentes 75 destinos internacionais, mais 15 face à última edição. Que destinos estarão pela primeira vez este ano na FIL?

Temos muitos destinos a participar pela primeira vez, como por exemplo a Bulgária, Etiópia, Jordânia, Montenegro, Tahiti, Roménia, entre muitos outros.

Quais são os principais motivos que atraem os parceiros internacionais?

A internacionalização da BTL é o somatório de várias ações, com o objetivo de posicionar a BTL no calendário internacional das feiras de turismo, através do reconhecimento do mercado, supplier e buyers. O nosso foco passa por promover internacionalmente a BTL noutros mercados, através de parcerias, atrair cada vez mais destinos internacionais e desenvolver um programa de Hosted Buyers qualificado e segmentado à oferta.

Este programa é construído em parceria com a TAP e o Turismo de Portugal. Em 2023 vamos ter 120 hosted buyers de 25 mercados emissores, destacamos a grande representatividade de países europeus, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Vamos apostar na retoma de alguns destinos que até então mantinham algum nível de restrições ou até mesmo estavam fechados, como é o caso do continente asiático, por exemplo. Além disto, Portugal, leia-se o Turismo de Portugal e as ARPT´s [agências regionais de promoção turística], têm feito um trabalho excecional na promoção do destino e isso reflete-se na procura crescente no mercado português.

Qual é a importância desta edição da BTL, depois do ano de recuperação que foi 2022, mas com alguma incerteza ainda no horizonte devido à atual conjuntura mundial à inflação?

As feiras são o barómetro da economia e a BTL é um bom exemplo deste fenómeno. As dinâmicas positivas e otimistas a que assistimos no setor do turismo serão refletidas na BTL 2023. Numa vertente profissional, podemos afirmar que a BTL é o marketplace do setor do turismo, focado no negócio B2B e no B2C. É na BTL que se iniciam e realizam as mais importantes contratações do destino Portugal e na vertente B2C, a antecipação das reservas das férias de verão. A BTL já faz parte do mindset dos portugueses quando decidem conhecer e experienciar a oferta do destino nacional e dos 75 destinos internacionais presentes. E a venda direta é um dos vetores estratégicos definidos e que pretendemos alargar a outras áreas de exposição, destino nacional, para além da consolidada área Internacional.