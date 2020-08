Warren Buffet fez 90 anos, e o amigo Bill Gates fez-lhe um bolo

O dono da Berkshire Hathawy e um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffet, faz hoje 90 anos. Um dos seus amigos de longa data, também ele um dos mais abastados do planeta, é o fundador da Microsoft, Bill Gates. Este não quis deixar passar a data, e hoje dedica-lhe um texto nas suas Gates Notes. «É difícil de acreditar que Warren Buffet está a entrar na sua nona década. Warren tem a acuidade mental de uma pessoa de 30 anos, o riso maquiavélico de um rapaz de 10, e a dieta de um de seis”, diz Gates.

E a seguir dedica-lhe um vídeo onde aparece a fazer-lhe um bolo, “em honra das duas preferências alimentares”.

Gates explica que um dos interesses que partilha com o dono da Berkshire Hathaway é o gosto pelos números. E por isso partilha alguns números relacionados com os 90 anos do amigo.

Segundo as contas de Bill Gates, Buffet passou 30 anos a dormir (partindo do pressuposto que dorme oito horas por noite); passaram 10 649 dias desde que se conheceram pela primeira vez, no dia 5 de julho de 1991; ele tem 2 números de marcação rápida no telefone – o da mulher, Melinda, e o de Buffet; e incalculável é o “impacto que Warren tem tido no mundo ao comprometer-se a dar praticamente toda a sua fortuna à sociedade”.

Gates sublinha que o seu amigo tem um “olho fenomenal para o talento”, comprando empresas geridas por “pessoas brilhantes, e depois dando-lhes autonomia para tomarem as suas próprias decisões”.

Aos 90 anos, Buffet ainda preside à Berkshire Hathaway. “Desde que conheço o Warren, que a sua abordagem à vida e ao trabalho se tem mantido constante. De facto, é espantoso como ele mudou tão pouco, mesmo à medida que a Berkshire Hathaway se tornou tão bem sucedida”.

De todas as coisas que aprendeu com Buffet, Bill Gates considera que a mais importante terá sido “saber o que é a amizade”.