Buscas nas SAD do Benfica, Sporting e Porto

Estão a decorrer buscas nas SAD do Benfica, Porto e Sporting devido a alegadas ilegalidades em contratos, está a avançar a CMTV. Além dos três grandes do futebol nacional, a operação do Ministério Público e da Autoridade Tributária visa as sete maiores sociedades anónimas desportivas, clubes da 1ª Liga e ainda, a casas e escritórios de advogados.

Serão mais de 200 os inspetores no terreno, que estão a realizar as buscas acompanhados de elementos da GNR e de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com a Correio da Manhã TV, a investigação começou em 2015 e teve colaboração das autoridades fiscais de Espanha, França e Reino Unido.

Em causa estará a alegada utilização – por parte dos clubes, agentes e jogadores -, de documentos fictícios para aumentar os custos, de forma a fugir ao pagamento de impostos. As comissões pagas a representantes e os contratos de direito de imagem estão também sob investigação.