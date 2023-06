Cabaz de artigos não alimentares aumentou 15 euros desde o início de 2023

© © Leonardo Negrão/Global Imagens

Desde o início do ano que os portugueses pagam mais 15 euros por um cabaz de produtos não alimentares. Segundo uma análise do KuantoKusta - que decorreu entre 4 de janeiro e 4 de junho - a produtos de compra recorrente, este aumento já representa um acréscimo de praticamente 6%.

Assim, e de acordo com o comparador de preços, por um cabaz de 14 produtos, pagava-se no início de 2023, em média 256,52 euros. Atualmente custa 271,56 euros.

Como explica o KuantoKusta em comunicado, a cesta inclui produtos que não são abrangidos pelo IVA Zero, tais como de higiene pessoal, cuidados do cabelo, cuidados do corpo, depilação, cuidados da barba e alimentação para animais. Os maiores aumentos deram-se nas máscaras para o cabelo, com 20,03%, na recarga de lâminas para homem, 18,85% e na máquina manual de depilação para mulher, 14,81%.

No entanto existiram também algumas descidas, nas pastas de dentes (-0,73%), no gel de banho (-2,33%) e no champô (-2,72%).

Já os artigos de puericultura regista-se uma ligeira descida de 0,93%. Enquanto a 4 de janeiro, o cabaz custava 144,64 euros, a 4 de junho o valor era de 143,29 euros. Uma redução de 1,35 euros em 11 produtos.

Como detalha o KuantoKusta, "as maiores variações de preços nesta categoria ocorreram em escovas e pastas de dentes (-10,76%) e chupetas (-9,27%), enquanto produtos como leite lactante (+6,30%) e papas (+4,81%) apresentaram uma tendência de subida nos preços".

Os preços elevados devem-se em especial à inflação e o seu impacto continua a sentir-se no bolso dos portugueses, frisa Ana Rego, gestora de comunicação do KuantoKusta. "Todos os artigos analisados são de compra recorrente, ou seja, as oscilações de preço, mesmo que possam parecer pequenas, a longo prazo têm impacto significativo na carteira do utilizador", disse a responsável, aconselhando os consumidores a acompanhar os históricos de preços e reforçar hábitos de comparação. "A longo prazo, a poupança para as famílias pode ascender a centenas de euros".