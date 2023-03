Cabaz IVA zero terá 30 a 40 produtos

© LUSA

Serão entre 30 e 40 os produtos incluídos no cabaz com IVA zero, anunciado pelo ministro da Finanças na sexta-feira. De acordo com a informação avançada pela rádio TSF, o leite é um dos artigos de primeira necessidade que faz parte da lista, que vai incluir os produtos mais procurados pelos consumidores.

Como explica aquele órgão de comunicação social, as negociações sobre os artigos da lista decorrem este fim de semana, de forma que a mesma possa ser anunciada no início da próxima semana.

Fonte do processo disse à TSF que as negociações estão a decorrer bem, embora os trabalhos estejam longe de terminar.

Nesta sexta-feira, o Governo declarou que quer chegar a um acordo tripartido com os setores da produção e distribuição, para que, entre abril e outubro, alguns produtos alimentares essenciais fiquem isentos de IVA.

Uma medida que vai custar ao Estado 410 milhões de euros. Fernando Medina alertou, no entanto que a sua implementação depende do acordo e que "é preciso ter a garantia de que a redução do IVA se irá traduzir numa diminuição efetiva do custo para o consumidor".

O governante não adiantou quais os produtos abrangidos pelo estatuto de essenciais, mas declarou que o cabaz será de alimentação e que terá por base as recomendações do ministério da Saúde.