Cada pessoa estará a pagar tantos ou mais juros daqui a 4 anos

Mesmo que nada mude em termos de políticas seguidas até aqui, a República Portuguesa deve começar a gerar excedentes orçamentais já este ano e todos os anos até 2023, inclusive, prevê o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Fizeram-se reformas estruturais na máquina do Estado que podem estar a dar frutos, contendo a despesa e maximizando a receita fiscal.

As taxas de juro estão em mínimos à boleia dos programas de compras de dívida pública do Banco Central Europeu (BCE) e o governo está a conseguir realizar poupanças importantes ao trocar dívida antiga (mais cara) por dívida nova (muito mais barata).

Mas chega isto para aliviar a carga dos juros que é imposta aos contribuintes e à população portuguesa? A resposta é: não.

Pelo contrário, num cenário de políticas constantes, a fatura dos juros desce para depois subir. Este ano, o serviço anual da dívida implicará uma despesa de 6,5 mil milhões de euros; no final desta nova legislatura (em 2023), o fardo dos juros rondará os 6,8 mil milhões de euros, mesmo com a economia a crescer perto de 3% ao ano em termos nominais, uma hipótese que é relativamente benigna tendo em conta o fraco crescimento das últimas décadas.

Estes cálculos foram feitos pelo Dinheiro Vivo com dados atualizados fornecidos pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), designadamente a nova série prospetiva do produto interno bruto (PIB) nominal.

Aplicando os prognósticos existentes para a população portuguesa (números do FMI), o quadro é ainda menos favorável, até porque o número de residentes continua em declínio. Em 2019, cada habitante em Portugal é responsável por 635 euros em juros da dívida. No ano que vem, a fatura per capita sobe para 654 euros. Em 2023, a carga anual já vai em 667 euros por ano.

Como se explica isto?

Como é possível que um país que gera excedentes orçamentais e cresce de forma relativamente boa continue com um problema destes? A resposta é imediata: é o tamanho e o peso da dívida face à dimensão da economia.

Mesmo com este rácio a descer — o consenso das instituições afere que isso vai acontecer, o peso da dívida pública deve cair de 118,5% este ano para 106,5% em 2023, diz o CFP — o endividamento público é tão elevado (o privado também, já agora, portanto trata-se de um duplo problema), que é muito difícil fazer baixar os juros totais, mesmo nesta conjuntura mais favorável.

Isto dá argumentos aos defensores do Pacto de Estabilidade, que pugnam por excedentes ainda maiores e maiores cortes ou racionalização da despesa.

Ainda esta semana, Nazaré da Costa Cabral, a presidente do CFP, alertou que “o peso da dívida é muito significativo, estamos muito longe ainda daquilo que são as metas europeias e isso limita a capacidade de resposta que o país tem do ponto de vista orçamental, nomeadamente para fazer face a uma inversão do ciclo económico”.

Quem diz inversão do ciclo, diz também novos apoios ao setor financeiro (veja-se o risco relativo ao Novo Banco ou ao BPN) ou a empresas públicas que impliquem a assunção de mais dívida.

Agências de rating dizem o mesmo

Os analistas estrangeiros dizem o mesmo. Sarah Carlson, a economista da Moody’s que segue Portugal, diz que é preciso “medidas eficazes que contenham a despesa”, tendo em conta “o enorme fardo da dívida pública”.

Para esta agência de rating, problemas podem surgir facilmente se a economia baixar de ritmo. “Observamos que os orçamentos portugueses se tornaram cada vez mais rígidos nos últimos anos devido a compromissos de gastos plurianuais e a cortes de impostos. Portugal está a aumentar despesa com itens orçamentais que tendem a ser lentos no caso de um ajustamento a um abrandamento da economia, como salários e apoios sociais. Além disso, os impostos indiretos, que são mais procíclicos, estão a ganhar peso no mix de receitas de Portugal e isso pode complicar os esforços de consolidação do próximo governo”, defende.

Para Jason Graffam, da DBRS, “independentemente da coligação que possa emergir destas eleições”, é necessária “uma continuidade política ampla do próximo governo, especialmente em torno do compromisso para reduzir o alto endividamento do país”.