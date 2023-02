Cadeias de abastecimento e tecnologia são áreas de investimento prioritárias para empresas em 2023

Empresas consideram cadeias de abastecimento e tecnologia áreas de investimento prioritárias em 2023. © DAMIEN MEYER/AFP

A atual situação de instabilidade económica está a fazer com que as empresas tenham "uma abordagem cautelosa em relação aos investimentos a realizar", conclui um estudo do Capgemini Research Institute, divulgado esta quarta-feira.

De acordo com o relatório, "a maioria das empresas (89%) considera que as disrupções nas cadeias de abastecimento são o principal risco para o crescimento dos seus negócios, maior mesmo do que o aumento dos preços das matérias-primas e a crise energética".

Neste sentido, "a resiliência das cadeias de abastecimento é uma das principais prioridades e 43% das empresas tencionam ampliar os seus investimentos nesta área", sendo que "a outra área para onde serão canalizados os investimentos é a tecnologia (39%), de modo a permitir que as empresas reduzam custos e apoiem assim as suas estratégias de transformação digital".

No âmbito deste estudo, o Capgemini Research Institute inquiriu responsáveis de 2000 empresas líderes de mercado com mais de 1000 milhões de dólares de receitas anuais, em 15 países, durante os meses de novembro e dezembro de 2022, e analisou quais as suas estratégias de investimento nos próximos 12 a 18 meses para as áreas da transformação digital, das cadeias de abastecimento, do talento e competências e da sustentabilidade.