"Cadete de Matos teve atuação regulatória centrada em objetivos populistas e de curto prazo"

O presidente da Anacom voltou a dizer nesta semana que está confiante de que o período de fidelização nos serviços de telecomunicações será revisto dos atuais dois anos para seis meses. E insiste que temos as comunicações mais caras da Europa. Como é que a Apritel vê estas afirmações?

São afirmações de alguém que desconhece o setor que regula. Os dados são públicos: Portugal é o terceiro país europeu com maior mobilidade e onde há mais portabilidade do número. Isto é um sinal de concorrência. A própria DECO já veio contrariar a tese do regulador de que os preços em Portugal são dos mais altos na Europa. No que respeita à discussão da fidelização, é assunto encerrado. Só algumas breves notas ao trabalho feito pela Assembleia da República. Depois de um debate longo e intenso, os deputados portugueses decidiram manter a referência dos 24 meses como sendo a adequada, seguindo a legislação europeia e a realidade da larga maioria dos países europeus. E ao mesmo tempo, a AR decidiu pela obrigatoriedade de os operadores disponibilizarem serviços sem fidelizações, estabeleceu limites ao valor a cobrar aos clientes pela cessação antecipada do contrato e criou condições específicas para clientes em situações de especial vulnerabilidade poderem cessar contrato sem pagar o incumprimento ou suspender durante o tempo em que persiste a situação. O consumidor está assim, no entender do governo e da AR, amplamente protegido. Daí ser um assunto encerrado.

O mandato de Cadete de Matos foi o mais lucrativo de sempre, à boleia de taxas, litigância e do leilão do 5G. O regulador propõe entregar ao Estado 44,2 milhões para "desenvolvimento das comunicações em Portugal em benefício dos consumidores". Este resultado foi conseguido à custa das telecom? E devia ser-lhes "devolvido" para cumprirem esse investimento?

O objetivo de qualquer entidade reguladora não é ter lucro, mas sim promover o setor que tutela, a sua competitividade e sustentabilidade e garantir que a legislação que lhe é aplicável é pontualmente cumprida. Está bom de ver, assim, que um lucro crescente e exorbitante não pode ser motivo de orgulho para um regulador setorial. Aliás, a reflexão deve ser outra: quem paga?

E quem paga?

Desde logo, os operadores. À custa de um impacto direto na sua capacidade para entregar mais redes, melhor preço e qualidade aos consumidores e empresas, mais inovação e de competirem de forma sustentável no médio e longo prazo. É preciso sublinhar que os lucros são também fortemente alavancados na taxa de atividade que inclui rubricas como as provisões judiciais (mais de 40%) que são manifesta e comprovadamente ilegais, por violação do direito do acesso à justiça. Explicando o absurdo, os operadores têm o direito a contestar, caso não concordem, uma decisão da Anacom. Ora o valor dessa ação é provisionado pela Anacom a 100%, independentemente de a Anacom achar que vai ganhar ou perder o processo judicial. Essa provisão é integralmente suportada pelos operadores via taxa de atividade. Trata-se de um desincentivo direto para os operadores recorrerem aos tribunais caso não concordem com alguma decisão. Note-se que a violação do princípio do acesso à justiça é tão evidente que existem largas dezenas de ações contra a Anacom, impugnando esta taxa, que já resultaram em decisões judiciais favoráveis aos operadores e que estimamos venham a resultar numa contingência para o Estado muito superior a 100 milhões de euros a devolver aos operadores. Estamos a dialogar com o governo para resolver o tema com urgência.

A relação de Cadete de Matos com o setor foi sempre difícil. Que balanço faz do mandato do regulador, que termina a 15 de agosto?

Infelizmente, globalmente negativo. Nas próprias palavras do presidente cessante, "quando o regulador tem aplausos das empresas do setor, não está a fazer grande trabalho" - e esta frase é reveladora da postura de preconceito e conflito que adotou durante todo o seu mandato. De lado dos operadores, fica para memória futura uma atuação regulatória centrada em objetivos populistas e de curto prazo e o ataque sistemático e permanente às empresas de comunicações que fazem deste país, reconhecidamente por todos os dados europeus, uma referência de redes, inovação, serviço, qualidade e preço. Fica também a impossibilidade de ter um diálogo efetivo e uma real compreensão dos problemas por parte do regulador.

Que tipo de perfil espera que seja o da próxima presidente?

O setor precisa de visão estratégica de médio e longo prazo, precisa de uma entidade que garanta o equilíbrio entre a promoção da concorrência, sustentabilidade dos investimentos e os interesses dos consumidores. Para tal é essencial que o conselho de administração da Anacom seja composto por elementos com competências de liderança, técnicas e de diálogo, com capacidade para criar pontes com e entre os diferentes stakeholders.

Cadete de Matos defende que o regulador não devia ser nomeado pelo governo mas escolhido em concurso público. Seria melhor?

Sempre defendemos que a nomeação dos membros do conselho de administração da Anacom deve ser feita através de concurso público internacional. Foi o que defendemos na discussão sobre a nova Lei das Comunicações Eletrónicas (aprovada a 16/08), que transpôs o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que prevê essa nomeação através de um processo de seleção aberto e transparente. É pena que o presidente da Anacom não tenha incluído essa ideia na sua proposta de nova Lei das Comunicações.

O leilão do 5G abriu a porta a novos operadores, incluindo a Másmovil/Nowo... que está em processo de aquisição pela Vodafone. Ano e meio passado sobre o fim do leilão, o que trouxeram a Nowo, a Dixarobil e a Dense Air ao processo 5G e ao mercado das Telecom?

Não posso comentar. Mas devolvo a pergunta... Talvez fazê-la ao Regulador....

Esta consolidação (Nowo/Vodafone) não é um retrocesso na intenção de haver mais concorrência no mercado?

Não compete à Apritel comentar.

Como está a desenvolver-se o 5G em Portugal, qual é o estado dos investimentos e evolução, até por comparação com Espanha?

Portugal tem hoje, um ano e meio após a atribuição das licenças, uma cobertura das mais elevadas da Europa, com 90% da população coberta. Além disso, tem uma das redes 5 G com maior qualidade na Europa, com as cidades portuguesas a usufruírem de uma qualidade de rede bastante acima daquela que é oferecida em capitais como Londres e Paris. Estes resultados são mérito do investimento dos operadores nacionais e do trabalho incansável das suas equipas que, neste curto espaço de tempo, colocaram-se em terreno e implementaram redes 5G em tempo recorde e de qualidade superior.

O setor tem investido uma média de mil milhões por ano. Que investimentos estão previstos para este ano?

Como sinal do compromisso, o setor investiu cerca de 7 mil milhões de euros nos últimos seis anos. Em 2021, o investimento total foi de 1,6 mil milhões. Este investimento tem um reflexo: Portugal tem a terceira maior taxa de penetração de redes fixas de alta velocidade da União Europeia; a quarta maior taxa de penetração de redes móveis na UE e 94% das casas de Portugal tem acesso a redes fixas de alta velocidade. Em poucas ou nenhumas áreas como a das comunicações Portugal compara tão bem com o resto da Europa.

E vai continuar?

O setor mantém o seu compromisso com o país, vai cumprir com a entrega do 5G e continuar a aumentar a cobertura e capacidade das redes fixas e móveis. O investimento específico previsto para 2023 é matéria do foro dos operadores.

O last mile e a interioridade continuam a ser um problema? E como se resolve?

Portugal apresenta uma cobertura muito elevada de redes de nova geração tanto fixas como móveis. 99,9% da população tem cobertura 4G; 90% da população tem cobertura 5G ( e será de 95%) e 94% das casas têm cobertura de redes fixas de alta velocidade. Isto é uma realidade ímpar em toda a Europa. As restantes áreas do território deverão ter cobertura assegurada com intervenção pública. O governo, e bem, está a preparar um concurso público para cobrir todo o território com fibra. Falta, no entanto, uma estratégia que vise colmatar as lacunas de cobertura da rede móvel. À semelhança do que acontece noutros países europeus, como Espanha e Itália, verbas do PRR ou de outros instrumentos de financiamento podem ser canalizadas para este fim.

Que balanço faz da tarifa social - previa-se 780 mil possíveis adesões...?

A APRITEL e os operadores desde cedo alertaram o governo para o facto de não ser a medida mais adequada para promover a utilização da internet em Portugal. A maior barreira de acesso aos serviços digitais não é o preço, é a iliteracia digital. 71% dos que não acedem à internet dizem que o motivo é desconhecimento ou falta de interesse. A promoção da utilização da internet exige, em primeiro lugar, o desenho de medidas que garantam efetivamente um aumento da literacia digital. O que outros países estão a fazer com sucesso (Espanha, Itália, Chipre, Grécia e Luxemburgo) é utilizar verbas comunitárias como o PRR para atribuir vouchers que incentivam a inclusão digital. Em Portugal esta seria uma forma de garantir uma maior universalização da utilização.

Houve muito incumprimento no último ano? E ações de recuperação de dívida?

É matéria do foro dos operadores.

A subida de preços feita neste ano pelas Telecom foi mais ou menos em linha com a inflação. Poderá o setor dispensar novos aumentos no próximo ano?

Não me cabe a mim falar da política comercial de cada um dos operadores. Na realidade, é importante esclarecer que, de acordo com os dados publicados pelo regulador em março, o aumento de preços foi significativamente abaixo da inflação. Não superou os 3,9% (variação homóloga ao mês de fevereiro) quando a inflação ultrapassou os 8%.

Disse há um ano que as receitas do setor caíram 25% entre 2009 e 2021, para um aumento de 32% no número de serviços subscritos. Como se comportaram em 2022?

Mais serviços e menos receitas significa que o preço médio por serviço caiu. Nos últimos 11 anos esse preço caiu cerca de 43%. Ainda não há dados consolidados de 2022, mas a tendência de redução do preço por serviço mantém-se.