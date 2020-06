Cães e gatos. Com que patudos os portugueses gastam mais na ração?

Na hora de escolher a ração para os patudos qual a marca favorita dos portugueses? E quanto gastam em média com os cães e gatos lá de casa? E qual o patudo que ‘exige’ mais da carteira?

Quem tem cães tem custos superiores com a compra de ração, pelo menos, é o que diz o estudo inMarket2020, desenvolvido pela Multidados. Em média, cerca de 33,8% dos inquiridos, admite gastar entre 20 a 29 euros por mês com este tipo de produto, enquanto no caso dos gatos esses gastos, para 39,9%, são até 19,9 euros.

A Pedigree é a ração mais conhecida em Portugal para cães (80%), mas a marca preferida é a Continente (18,7%), seguida da Royal Canin (13,3%) e Pedigree (10,7%). Mais de metade (54,5%) afirma adquirir apenas ração seca, seguindo-se ração seca e húmida que não se mistura (35,1%) e ração seca e húmida misturada (9,1%).

Já no caso de alimento para gatos, a marca mais reconhecida é a Purina One (84,5%), mas a preferida é Whiskas (19,4%), seguida da Purina One (17,5%) e Royal Canin (11,7%). A ração seca e húmida que não se mistura é o produto mais adquirido (56,3%), com 30% dos inquiridos comprar apenas ração seca e 8,7% ração seca e húmida misturada.

Os cães e gatos são animais de estimação mais comuns nos lares nacionais, com 42,6% dos inquiridos a afirmar ter, pelo menos, um cão e 36,3% pelo menos um gato. “Em números mais reduzidos, 7,4% afirma ter um pássaro, seguindo-se peixes (7,0%) e tartaruga (6,7%)”, refere a empresa de estudos de mercado em nota de imprensa.

A compra dos produtos é feita em loja (79,2%), optando uma fatia significativa (70,2%) por realizar as compras nos hipermercados.

O estudo foi efetuado online a uma base de dados de utilizadores registados na plataforma da multidados.com, entre os dias 10 de março e 10 de abril de 2020.