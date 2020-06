Cafés e comércio fecham às 20 horas na região de Lisboa

Os cafés e as lojas vão passar a encerrar a partir das 20 horas, exceto os restaurantes para serviço de refeições, na Área Metropolitana de Lisboa, devido aos surtos de covid-19 nesta região.

“Vão ser alterados os horários de funcionamento de todos os estabelecimentos, sendo determinado o encerramento de todos os estabelecimentos às 20 horas, com exceção dos restaurantes para serviços de refeições”, anunciou o primeiro-ministro esta segunda-feira, dia 22 de junho, depois da reunião com os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures e o presidente da Área Metropolitana de Lisboa (AML). António Costa frisou que “serviço de bebidas não há, apenas serviços de refeição”.

Além desta proibição, que se aplica a todos os estabelecimentos comerciais, “será proibida a venda de bebidas nas áreas de serviço e reforçada a proibição de consumo de bebidas na via pública”, apontou o primeiro-ministro, sendo que ficam “fora os espaços licenciadas, como as esplanadas”.

Centros comerciais com regras mais apertadas

No que toca aos centros comerciais, o Governo também vai reforçar as regras. “É necessário que tenham maior atenção e vão ser mais fiscalizados quer no controlo do número de entradas – para cumprir os limites – quer ao controlo de circulação dentro dos centros comerciais”, sublinhou António Costa.

“Todos têm de ter circuitos de circulação unidirecional e têm de ser respeitados esses circuitos”, detalhou o chefe do Governo.

Também para a construção civil as regras vão ser apertadas. “Serão adotadas medidas específicas de reforço da fiscalização quer dos estaleiros da construção civil, quer dos circuitos de transporte dos trabalhadores, tendo em conta a elevada prevalência de contaminação entre os trabalhadores deste setor de atividades”, indicou.

Estas medidas ainda vão ser aprovadas esta segunda-feira, dia 22 de junho, através de um Conselho de Ministros eletrónico, para que entrem em vigor na terça-feira, dia 23.