Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras paga 1400 euros extra a trabalhadores

Diana Fernandes, JN 17 Novembro, 2022 • 17:17

O Gabinete de Recursos Humanos da instituição, que conta com 16 agências no concelho de Torres Vedras, esclarece que a medida foi tomada "em boa hora", porque perceberam que era essencial agir de forma célere e em conformidade com os seus valores.

A decisão, que já tinha sido tomada em julho passado e que entrou em vigor no próprio mês, permite que cada trabalhador esteja a receber um abono extraordinário mensal no valor de 100 euros pago 14 vezes por ano, o que ao fim dos 12 meses em que decorre a medida, representará uma ajuda no total de mil e 400 euros.

A responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos, Cátia Batista, afirma que são uma instituição "que se preocupa em devolver à sociedade benefícios que somente instituições socialmente responsáveis podem propiciar". Acrescentou ainda, que a responsabilidade social "começa dentro de portas", considerando fundamental apoiar os trabalhadores "tendo em conta o contexto económico atual".