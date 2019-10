Caixa Geral de Aposentações vai reduzir atrasos nas pensões

A partir de dezembro, a Caixa Geral de Aposentações (CGA) vai acelerar o processo de atribuição de pensões. Atualmente, as pensões de aposentação de quem descontou apenas para o Estado estão a demorar cerca de 100 dias. Já no caso das unificadas, daqueles que além do Estado descontaram também para o setor privado, o tempo de espera eleva para os 10 meses.

A CGA pretende, assim, aplicar algumas medidas que foram tomadas na Segurança Social, escreve o Jornal de Negócios, esta quarta-feira. O objetivo é que o prazo de 30 dias – que os funcionários públicos têm para confirmar se aceitam o valor da pensão – seja encurtado e que, tal como na Segurança social, o pedido seja aprovado de forma tácita se a pessoa não responder. Os requerentes terão ainda a possibilidade de prescindir da fase inicial do processo.

A entidade está também a começar a reconstituir antecipadamente as carreiras dos funcionários antes de o pedido ser realizado, de forma a que quando os pedidos sejam apresentados parte do trabalho já esteja feito.