CaixaBank diminui lucros em 42% para 726 ME para enfrentar pandemia

O CaixaBank obteve lucros de 726 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 42,6% em relação ao mesmo período de 2019, depois de constituir provisões extraordinárias de 1.161 milhões para enfrentar a covid-19.

Na informação que transmitiu esta sexta-feira ao mercado, o banco espanhol, dono do português BPI, revela que o seu volume de negócios, que inclui empréstimos e recursos próprios, totalizou 646.299 milhões de euros nos primeiros nove meses, o valor mais elevado desde que a instituição foi criada.

As receitas principais ("core") do CaixaBank, as derivadas da sua atividade principal (margens de juros, comissões líquidas e receitas de seguros), mantêm-se quase inalteradas, tendo baixado apenas 0,7%, para 6.158 milhões de euros até setembro, de acordo com o relatório apresentado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) em Madrid.

Os depósitos dos clientes chegaram aos 404.422 milhões de euros (+5,2%), impulsionado pelo forte crescimento dos depósitos à ordem, e os ativos que estão a ser geridos pelo banco alcançam os 100.828 milhões.

Os ativos aplicados em fundos de investimento, carteiras e SICAVs (sociedades de investimento de capital variável) ascenderam a 67.166 milhões, menos 2,1% ano do que um ano antes, e os planos de pensões e reformas 33.662 milhões, menos 0,2%.

O CaixaBank, que sublinha ter ultrapassado os sete milhões de clientes digitais, tem uma taxa de crédito malparado de 3,5%, uma décima menos do que há um ano, e o rácio de cobertura aumentou para 65%, na sequência do reforço das provisões.

Até 30 de setembro, o banco tinha aprovado um total de 383.768 pedidos de moratórias dos seus clientes em Espanha, com uma carteira de 11.000 milhões de euros, o que significa 5% do total dos créditos.

O total dos ativos líquidos é de 110,729 milhões de euros, o valor mais elevado alguma vez alcançado pelo banco, com um crescimento de 21,302 milhões no ano, principalmente devido à geração e contribuição de garantias para a política do Banco Central Europeu (BCE).

O CaixaBank obteve no último exercício anual de 2019 lucros de 1.705 milhões de euros, uma diminuição de 14,1% em relação a 2018.