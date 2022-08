CaixaBank, dono do BPI, recomprou quase 18 milhões de ações próprias

Banco espanhol CaixaBank detém o BPI © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Agosto, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O CaixaBank anunciou esta segunda-feira a compra de 17 947 222 ações próprias, por 53 063 926 milhões de euros entre 1 e 5 de agosto.

Segundo o banco, que detém o BPI, o número de ações adquiridas através de um programa de recompra é agora de 350 681 692, representando mais de mil milhões de euros (1 107 782 488 euros), o equivalente a 61,5% do total previsto.

O objetivo do programa, gerido pela Morgan Stanley Europe, é reduzir o capital social do CaixaBank através da amortização das ações próprias adquiridas, de modo a contribuir para uma maior geração de capital.

O CaixaBank, a principal instituição bancária espanhola, anunciou o lançamento deste programa de recompra de ações com um montante máximo de 1 800 milhões de euros, uma vez que as recompras de ações estão incluídas no plano estratégico do banco para o período 2022-2024.