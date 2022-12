Calçada de Sá: "A melhor forma de impulsionar uma mudança é liderar pelo exemplo"

O presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, António Calçada de Sá, intervém durante a cerimónia de inauguração da sede no salão nobre dos Paços do Concelho, em Cascais, 22 de outubro de 2022. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Ao fim de um ano e meio de mandato, que saldo faz do seu trabalho à frente do Conselho da Diáspora?

Acho que o saldo é muito positivo. E é muito positivo em todos os aspetos : Tínhamos e temos uma nova estratégia para a Rede da Diáspora Portuguesa. Queremos desenvolver e consolidar uma grande Rede da Diáspora de Portugal no Mundo, uma rede motivada e disposta a ajudar o país, uma rede moderna, forte e inclusiva. Desenhámos uma nova estratégia e começámos a executá-la com um enorme apoio institucional tanto do Senhor Presidente da República (e presidente honorário do Conselho da Diáspora) como do ministro dos Negócios Estrangeiros (e vice-presidente honorário), do ministro da Economia e do Mar ou ainda do Dr.José Manuel Durão Barroso, que sendo o Presidente do Advisory Board do Goldman Sachs (e vivendo em Londres) é ainda o presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora. Neste momento os resultados desta Estratégia são vários e todos eles complementares.

E pode dar exemplos?

Lançamos uma nova Web (mais moderna e flexível) para dar a conhecer a Diáspora e todos os seus projetos. Desenvolvemos uma moderna plataforma de Comunicação chamada "All in One" que vai permite "ligar" os 135 portugueses da Diáspora no mundo por regiões, setores de atividade, interesses, projetos e ter a informação constantemente atualizada (uma espécie de LinkedIn privado da rede da Diáspora). Lançámos o Programa "Erasmus+ Diáspora" para facilitar que estudantes portugueses ou lusodescendentes residentes no estrangeiro possam frequentar cursos ou programas master em Portugal e assim conhecer todo o potencial do nosso país. Neste momento temos já acordos em curso com a Universidade Católica e com a Universidade de Évora. Ainda assinámos um Protocolo de Colaboração com o Conselho das Comunidades Portuguesas no sentido de identificar novos projetos e novas iniciativas em todo o mundo nos campos empresariais, académicos, científicos, sociais e culturais. Lançámos um Acordo com a Associação Empresarial Portuguesa (AEP) de forma a identificar oportunidades através da rede da Diáspora para as empresas (especialmente para as pequenas e médias empresas com vocação de se estabelecerem noutras regiões ou empresários portugueses que queiram voltar a Portugal para prosseguirem com a sua atividade). Todas estas ajudas ou colaboração serão sempre feitas numa estreita coordenação com as instituições correspondentes. Trata-se portanto de que a rede da Diáspora ajude na medida das suas possibilidades. E finalmente assinámos um protocolo com a Portugal Ventures para o lançamento de um Fundo de Investimento de 50 milhões de euros.

Qual é o objetivo do fundo?

Queremos que a Rede Mundial da Diáspora apoie com a sua capacidade de investimento o Ecossistema de Inovação e Empreendimento em Portugal. Estamos a falar de startups no campo da Tecnologia Industrial, Digitalização, Saúde e Turismo, empresas "jovens" e que precisam de músculo financeiro para crescer. Estamos a falar de investimentos aparentemente "modestos" (1 a 2 milhões de euros) para empresas em fase de crescimento mas que já sejam comerciais. Adicionalmente renovamos a equipa. Temos uma nova equipa de direção e um Conselho Consultivo que muito nos tem ajudado nesta missão. Antes éramos 80 Conselheiros no mundo. Agora somos 130, representando cinco continentes e mais de 30 países.

No evento anual que se realizou nesta semana, o programa contou com nomes muito relevantes da nossa sociedade que têm dado cartas pelo mundo. O que podemos aprender com os seus exemplos e que mensagens nos deixam?

Penso que uma das frases ou mensagens mais recordadas nos dois dias de reunião foi que "Não basta jogar bem. É preciso chutar à baliza". Ouvimos o testemunho de pessoas que tiveram ou tem ainda cargos internacionais do maior relevo, na política, nas empresas, empresários e empresárias, "unicórnios", testemunhos importantíssimos no mundo da academia, na ciência, na arte ou na cultura. Em geral todos coincidem em que precisamos de maior rapidez e velocidade de execução. Temos talento interno, mas temos que apoiá-lo, temos startups interessantíssimas no campo da inovação, temos que arriscar e apoiá-las com financiamento, temos que ajudar as nossas empresas a sair à procura de novos mercados, temos que realizar mudanças no ensino de forma a incentivar o caráter empreendedor dos nossos jovens. E, muito importante, somos um povo com enorme capacidade de aprender, de adaptação , mas, temos que abandonar o "derrotismo" e o "deita abaixo"

Portugal, país de muitas gerações de emigrantes, dá pouca atenção à sua diáspora? Como podia tirar-se maior partido do contributo destes grandes homens e mulheres que levam Portugal mais longe?

É exatamente aquilo que estamos a fazer com a nova estratégia. Primeiro, temos que "ligá-los a todos e a todas". A Plataforma All in One serve para isso. Uma Rede mundial online que permite saber quem é quem, em que continente está , o que faz e o que gostaria de fazer por Portugal e pelos portugueses. Se pensarmos bem, com esta rede de maior amplitude, e mais diversa, podemos dirigir ou canalizar investimento para Portugal, podemos establecer parcerias ou alianças nas diversas áreas dentro e fora de Portugal. O Fundo de 50 milhões serve para isso, o programa Erasmus+ Diáspora serve para isso também.

O PR, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou no seu discurso o momento "muito emocional" que o país está a viver e a necessidade de mudança e vontade nos portugueses. De que forma pode o Conselho da Diáspora contribuir para esse desígnio?

Em primeiro lugar acho que vale a pena realçar que o Conselho da Diáspora tem a sua razão de existir, a sua missão e propósito em, ajudar Portugal. Temos portugueses e portuguesas à volta do mundo em 5 continentes e em mais de 30 países que já disseram "estamos prontos para ajudar Portugal", "queremos ajudar Portugal". E a melhor forma de impulsionar uma mudança é saber liderá-la com o exemplo, dando sempre o exemplo. O Conselho da Diáspora pode mostrar exemplos vivos do que é a "vontade de vencer" e a "resiliência" vinculada à nossa enorme capacidade de adaptação e aprendizagem. Os bons exemplos devem ser "importados" e existem muitas maneiras de fazê-lo. Os bons exemplos também podem ser "exportados". No final "o importante não é jogar bonito, o importante é chutar à baliza. E marcar golo" .