Calçado confiante em recorde absoluto das exportações acima dos 2 mil milhões

Luís Onofre, presidente da APICCAPS © Maria João Gala / Global Imagens

O presidente da associação portuguesa do calçado, a APICCAPS, está confiante que 2022 trará o "maior recorde de sempre" das exportações do setor, que ultrapassarão a barreira dos dois mil milhões de euros. Luís Onofre reconhece, no entanto, que o próximo ano trará "novos desafios" e quer um "intenso debate" sobre os impostos e sobre a capitalização das empresas.

"A previsível contração económica, as taxas de juro crescentes, o anunciado aumentos dos salários em montantes muito superiores aos dos nossos concorrentes e o acréscimo generalizado dos custos de produção são hoje sérios obstáculos que teremos de superar", diz Luís Onofre, sublinhando que "estes desafios devem-nos convocar para um intenso debate sobre o papel que a política fiscal pode ter para mitigar os impactos de curto prazo, mas também para a construção de uma visão esclarecida, geradora de consensos, sobre o futuro de Portugal".

Para este responsável, que falava na sessão de apresentação do novo plano estratégico da fileira do calçado. que decorreu em Vila Nova de Gaia, a capitalização das empresas é "uma absoluta necessidade".

Um documento que estabelece a visão da indústria para 2030, com um investimento total estimado de 600 milhões de euros, distribuídos por quatro eixos de atuação - qualificação, sustentabilidade, flexibilidade e presença ativa nos mercados -, 24 medidas e 113 ações concretas para "reposicionar o setor na cena competitiva internacional". O objetivo é que, até ao final da década, as exportações de calçado cresçam 50% e atinjam os três mil milhões de euros.

"A indústria do calçado é um dos setores com maior intensidade exportadora da nossa economia e o calçado é o segundo produto mais exportador por Portugal", assegurou Luís Onofre. Segundo este responsável, o setor apresenta, "entre os principais players mundiais, o segundo maior preço de exportação", mas tem de ambicionar mais. "Não nos podemos resignar ao segundo lugar do pódio. Renovamos hoje aqui a nossa ambição", prometeu, sublinhando que "o reforço sistemático da presença da indústria nos mercados internacionais constitui "uma absoluta prioridade".

"Hoje começamos a preparar uma nova década de crescimento", prometeu.

João Neves, o ainda secretário de Estado da Economia, participou no evento à distância, por videoconferência, destacou três dimensões importantes do novo plano estratégico, a sua orientação para o mercado, para a sustentabilidade e para a qualificação. "A indústria do calçado é muito competitiva porque conhece bem os gostos dos consumidores, as tendências da procura e a dinâmica dos mercados. A capacidade de conhecimento das tendências de mercado é um fator absolutamente crítico para a evolução desta indústria. Foi-o no passado e sê-lo-á no futuro", defendeu.

Sobre a sustentabilidade, João Neves lembrou os investimentos já em curso, no âmbito do PRR e das agendas mobilizadoras. Em causa estão dois projetos, num investimento global de 140 milhões de euros, e que visam tornar a fileira do calçado na "referência internacional no desenvolvimento de soluções sustentáveis".

Por fim, e no que à qualificação diz respeito, o ainda governante destacou a importância de agir não apenas sobre os recursos humanos, mas, também, do lado dos instrumentos de gestão das empresas, de modo a que "o ambiente económico à volta, designadamente a banca, olhe para esta indústria com níveis de confiança que permitam o investimento que a indústria e as empresas têm que fazer".