Calçado. Exportações cresceram 11,2% em abril

Abril foi um bom mês para as exportações portuguesas de calçado, que cresceram 11,2% face ao período homólogo, impulsionadas pelos mercados comunitários, que registaram um acréscimo de 13,5%. As vendas extracomunitárias caíram 3,2%. Uma performance que ainda não foi suficiente para compensar a tendência negativa do sector no arranque do ano, com o acumulado das exportações dos primeiros quatro meses a caírem 2,3%.

No total, as empresas portuguesas de calçado arrecadaram 621,5 milhões de euros de vendas nos mercados externos, dos quais 539,4 milhões na União Europeia (menos 1,7%). Dos cinco maiores compradores de calçado nacional, só a Espanha e o Reino Unido crescem no quadrimestre: 62,4 milhões de euros, um aumento homólogo de 1%, em Espanha; 38,5 milhões, mais 3,1%, em Inglaterra. A França, o maior mercado de exportação de calçado, caiu 2,8% para 139.,7 milhões de euros, a Alemanha recua quase 2% para 114 milhões de euros e a Holanda recuou 1,2% e ficou-se pelos 83,4 milhões de euros.

Os Estados Unidos, o mercado eleito como a grande aposta estratégica do sector em 2018, está a cair 13,5%, num total de 20,2 milhões de euros exportados entre janeiro e abril de 2018.