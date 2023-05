Calçado faz roteiro pelas escolas para "preparar a geração do futuro"

© Maria João Gala / Global Imagens

A dificuldade em recrutar novos trabalhadores é um dos principais desafios da indústria do calçado que, para o ultrapassar, está apostada numa estratégia de longo prazo, conquistando os mais jovens. Já este mês, a APICCAPS vai por em marcha um roteiro pelas escolas dos concelhos em que o setor tem mais peso procurando "preparar as gerações do futuro e atrair uma nova geração de talento".

Em comunicado, a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos dá conta que, de acordo com dados da Comissão Europeia, a indústria da moda na Europa vai necessitar, até 2030, de 500 mil novos trabalhadores. Só em Portugal, estima que serão cerca de 75 mil e apenas para substituir todos aqueles que estão já com mais de 55 anos e deverão, por isso, reformar-se entretanto.

O projeto, internamente designado por 'Dos Pés à Cabeça', prevê um périplo por 86 escolas de Felgueiras, Guimarães, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e S. João da Madeira, onde decorrerão iniciativas pedagógicas diversas em função da idade e do perfil dos alunos a abranger. A primeira fase, que arranca já este mês, destina-se aos alunos do 1º ciclo, que terão oportunidade de fazer um puzzle e responder a um quiz sobre a indústria do calçado, numa lógica de aprender enquanto brincam. Já para os alunos do 2º e 3º ciclos, que serão abordados a partir de setembro, o desafio é maior: serão convidados a visitar uma fábrica, com o recurso a óculos de realidade virtual. No total, admite a APICCAPS, serão abrangidos cerca de 30 mil alunos.

"O objetivo é que possamos, em ambiente pedagógico, falar aos miúdos das potencialidades do calçado, desmistificando uma série de estereótipos que continuam a existir na sociedade em relação aos setores industriais. Diz-se que não são setores de futuro, não têm potencial de crescimento ou de desenvolvimento de carreira, coisas que não são, de todo, verdade", refere o diretor de comunicação da associação, sublinhando que, à medida que o setor evolui para "novos patamares de exigência", aumenta igualmente a necessidade de contratação de colaboradores cada vez mais qualificados.

"Com certeza que a indústria precisará, nos próximos anos, de trabalhadores para a produção, mas também de quadros médios e superiores para outras áreas, como o design, a logística ou a gestão. E mesmo no chão de fábrica, seguramente novas soluções tecnológicas virão, no futuro, tornar o ambiente industrial cada vez mais amigável, e precisamos de preparar as gerações do futuro para uma realidade diferente da atual", sustenta Paulo Gonçalves, lembrando que o setor está a investir fortemente em temas como a bioeconomia, a automação e a digitalização, entre outras áreas.

Paulo Gonçalves reconhece que o problema da falta de mão de obra e de atratividade da indústria não é um exclusivo de Portugal, mas considera que "não nos podemos deixar condenar a esta realidade". A fileira do calçado é responsável por 40.730 trabalhadores, diz, tendo criado, só o ano passado, mais de 3.200 novos postos de trabalho.

A iniciativa, que terá uma duração prevista de três anos, no âmbito do Plano Estratégico do Cluster do Calçado 2030 envolve, ainda, as autarquias locais, que "desempenharão um papel de grande relevância no desenvolvimento da programação pedagógica", e as próprias famílias, quer com ações de rua, quer junto das Associações de Pais. Além disso, haverá uma campanha digital em redes sociais mais próximas dos públicos jovens, como o Youtube ou o TikTok.