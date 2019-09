Calçado. Kyaia lança nova marca 100% digital

Grupo de Fortunato Frederico e Amílcar Monteiro vai criar um showroom virtual, que porá ao serviço da indústria para o seu relacionamento online com os retalhistas de todo o mundo.

A Kyaia, o maior grupo de calçado nacional, está a reforçar a sua aposta no digital, com a criação de uma plataforma business to business, que pretende aproximar as marcas dos retalhistas. Depois da Overcube, o marketplace do grupo para a venda ao consumidor final, a Kyaia lança, agora, o Shoeply, um showroom virtual que promete “revolucionar o processo de comercialização do calçado, tornando-o mais rápido, mais flexível e com menores custos”. A acompanhar vem a Rawcube, a nova marca de sapatos do grupo, 100% digital.

“Todo o sector está formatado para trabalhar duas coleções por ano, tendo toda a sua estrutura comercial preparada para isso. As próprias feiras têm duas edições anuais para dar a conhecer as novidades. A verdade é que esta sazonalidade é hoje posta em causa pelo próprio clima e os hábitos de consumo já não são os mesmos. As pessoas compram quando precisam e não em função das épocas do ano”, explica Amílcar Monteiro, sócio-gerente da Kyaia, grupo com mais de 600 trabalhadores e um volume de negócios de 55 milhões de euros. O empresário falou ao Dinheiro Vivo no stand da Fly London, na Micam, a maior feira de calçado do mundo, que quarta-feira termina em Milão.

O que o grupo presidido por Fortunato Frederico pretende fazer é simplificar todo o processo de compra dos retalhistas. Numa marca tradicional, há que a desenhar, fazer as amostras, apresentá-las nas feiras, enviá-las para os vendedores espalhados pelo mundo, aguardar que essa força de vendas faça o seu trabalho para, então, receber as encomendas e passar à fase produtiva. Com o Shoeply, este processo é imediato, com poupanças evidentes de custos, que Amílcar Monteiro não quantifica, admitindo, apenas, que, por ano, das três marcas que o grupo tem – Fly London, Softinos e ASPORTUGUESES-, são produzidos 20 mil pares de amostras. Além disso, a digitalização do processo de compra vai permitir ganhar “no mínimo seis a oito semanas em todo este processo”, reduzindo o risco dos lojistas que, hoje, “compram uma coleção para a receberem daqui a oito ou nove meses, sem fazerem a mínima ideia se aquilo se vai ou não vender”.

A Rawcube, a primeira marca a recorrer ao Shoeply, terá a sua colecção disponível online, para acesso aos retalhistas de todo o mundo, que poderão por aí fazer as suas encomendas. “Sem limitação de estilo ou modelo, a Rawcube define-se como uma marca de calçado unissexo em que o processo de criação será absoluto, quer no design quer no tempo, com o lançamento de novos modelos a qualquer momento. Tudo online. Tudo 100% digital”, explica a Kyaia, em comunicado. Será, ainda, uma marca leather free –sem recurso a produtos animais – e estará disponível nos 60 mercados em que o grupo opera. Nasce com três modelos e a cada três ou quatro semanas poderão aparecer novos modelos, novas cores ou novos padrões. Tudo em função das tendências do mercado no momento.

“A internet mudou a nossa vida, para o melhor e para o pior. E mudou a forma como os consumidores se relacionam com a moda. Quando se lançaram as primeiras lojas online todos diziam que ninguém compraria sapatos sem os ver e experimentar. Hoje, são vendidos milhões de pares de sapatos por dia pela internet e o negócio está a crescer. Se foi possível convencer o consumidor a comprar sem ver o produto e sem lhe tocar, porque não há de ser possível convencer os profissionais a trabalharem de uma forma completamente digital?”, questiona Amílcar Monteiro.

O empresário não indica o investimento associado ao projeto, dizendo que se prendeu, essencialmente, com a criação da plataforma e os custos de marketing para a promoção desta ferramenta. “Mais importante do que os custos que vai permitir reduzir, são os ganhos que vai assegurar na proximidade da relação entre indústria e comércio e na diminuição dos riscos de parte a parte”, sustenta.

O Shoeply nasce para uso próprio do grupo, mas também para ser colocado ao serviço do sector. O objetivo é “possibilitar o acesso de grandes marcas a inúmeros retalhistas de calçado e vice-versa”.

*A jornalista viajou a convite da APICCAPS