Calçado mais sexy da Europa valorizou 28%

Prova cega mostra que, pela primeira vez, a origem Portugal já leva os compradores internacionais a estarem disponíveis para pagar mais pelos sapatos portugueses

Foram precisos quase 15 anos para mudar a perceção internacional sobre o calçado português. Em 2005, a referência à origem desvalorizava o produto em, pelo menos, 30%. Hoje, a etiqueta Made in Portugal já acrescenta valor. Em média 28%, dizem os retalhistas e importadores estrangeiros. Para isso contribuiu uma década da campanha Portuguese Shoes: The Sexiest Industry in Europa, na qual foram investidos 6,4 milhões de euros. No mesmo período, o sector reforçou as exportações em 700 milhões de euros para 1,9 mil milhões , ou seja, cada 14 cêntimos investidos permitiram alavancar 100 euros em vendas ao exterior.

O estudo, apresentado esta manhã pela associação portuguesa de calçado, a APICCAPS, na presença do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, foi realizado pela Universidade Católica em fevereiro, no decorrer da última Micam, a maior feira mundial do calçado, visitada por mais de 43 mil profissionais dos cinco continentes. Foram auscultados, em prova cega, 80 profissionais, maioritariamente retalhistas, mas também grossistas, fabricantes de calçado e designers, mas também alguns clientes finais pontuais, de 27 nacionalidades, “selecionados aleatoriamente entre os visitantes da feira”.

Chamados a avaliar uma variedade significativa de calçado, quer de homem quer de senhora, e em vários segmentos distintos, do conforto à moda jovem, passando pelo clássico e de luxo, metade dos inquiridos desconheciam a origem geográfica do sapato que estavam a avaliar e a outra metade sabia-o. E a conclusão é que o “’made in Portugal’ acrescenta valor”.

A informação de que o país de origem era Portugal aumentou em cerca de 28% o valor que os profissionais estavam dispostos a pagar. Mas este é um valor médio. Em alguns segmentos, designadamente de calçado de senhor, essa valorização chegou quase aos 50%. “Pela primeira vez na nossa história, o público internacional está disponível para pagar mais pelo calçado português. Foi algo por que lutamos toda a vida e que vamos procurar aprofundar”, diz o diretor de comunicação da APICCAPS.

O que não significa que esteja tudo feito. Pelo contrário. A qualidade de produto, o saber fazer da indústria e a qualificação da mão-de-obra foram os principais atributos destacados, com os inquiridos a sugerir, ainda, um aumento do investimento em design e inovação, uma aposta crescente no e-commerce e na sustentabilidade, a par de um reforço nas áreas do marketing e da comunicação empresarial. “São sugestões que nos indicam, também, alguns drivers para o futuro, porque, na verdade, tudo isto é um trabalho inacabado que é preciso aprofundar. A sustentabilidade, o conforto, a qualidade vão ser mais vincados, ainda, no futuro, e vamos reforçar o investimento em tudo o que tem a ver com a comunicação e as vendas online”, sublinha Paulo Gonçalves.

Além disso, esta indústria pretende continuar a ser “a mais sexy da Europa”, mas vai estreitar as suas ligações a outros sectores, como o vestuário, as joias ou os curtumes, para dar a conhecer o outro lado do calçado português, com campanhas de produtos mais técnicos, na área da segurança, por exemplo, ou nos segmentos infantil ou de conforto, bem como dos artigos de pele – a marroquinaria, que engloba as malas, cintos, carteiras e similares -, sector em que Portugal tem crescido significativamente nos últimos anos.

A par disso, a APICCAPS pretende criar condições para que sejam “reforçados os apoios diretos à promoção individual das marcas”. A associação dispõe de dois milhões de euros para aplicar até ao final de 2020, ajudando na promoção de cerca de meia centena de marcas. A iniciativa, lançada em julho, insere-se no projeto de valorização da oferta, apoiando as empresas portuguesas na conceção e registo de marcas, na elaboração de planos de comunicação, na contratação de agências no exterior e no desenvolvimento de catálogos e de plataformas de comércio eletrónico, entre outras.