Calçado. “Medidas são positivas, precisam de ser implementadas quanto antes”

Associação do calçado quer apoiar as empresas na tomada de decisões “conscientes e ponderadas” e vai enviar newsletter diária aos associados com a informação mais relevante e atual

A Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos classifica de “muito interessantes” e “globalmente positivas” as medidas de apoio às empresas e às famílias anunciadas, nesta quarta-feira de manhã, pelos ministros das Finanças e da Economia, indo “de encontro” às preocupações do sector.

O diretor de comunicação da APICCAPS, admite as empresas “carecem de informação técnica” adicional para poderem fazer uma “avaliação mais rigorosa” do impacto das mesmas, mas defende, que o importante agora “é começar a implementá-las o quanto antes”. Paulo Gonçalves assume, ainda, “alguma expectativa” quanto às medidas que o executivo tem em preparação para as famílias.

A associação, que criou já há duas semanas um ‘gabinete de crise’ específico para acompanhar a situação no sector, fazendo “contactos regulares” com as empresas e relatórios diários, decidiu que irá remeter, a partir de hoje, uma newsletter diária aos seus associados, dado que, no “momento extraordinário” que se vive, o acesso à informação é “imprescindível” para a tomada de decisões “conscientes e ponderadas”. Um documento que incluirá “informações díspares, mas complementares”, como as medidas anunciadas pelo Governo e as alterações legislativas, bem como dados sobres os mercados ou “sobre como se estão a comportar os nossos parceiros ou concorrentes internacionais”.

“Porque os negócios não podem parar e porque importa que protejamos as nossas empresas para que, assim que tudo volte à normalidade, sejamos capazes de responder aos desafios dos mercados internacionais”, pode, ainda, ler-se na comunicação enviada aos empresários esta manhã e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Questionado sobre o ponto de situação do sector, Paulo Gonçalves garante que “as coisas ainda estão a funcionar dentro da normalidade”, apesar dos serviços jurídicos da associação terem recebido “muitos pedidos de informação” sobre a simplificação do lay-off anunciada pelo Governo e a sua implementação. E “muitas empresas” estão na expectativa sobre qual será a decisão do Presidente da República em relação à declaração do estado de emergência no país.

“O que sabemos é que, se for para parar as fábricas durante duas semanas, é preferível que as parem agora do que mais à frente”, diz Paulo Gonçalves, lembrando que, como sazonal que é, a indústria está “numa fase de transição entre duas coleções”. Este responsável admite que “uma ou outra empresa tem lamentado a falta de matérias-primas ou alguma demora na obtenção das mesmas”, mas nega que o cancelamento de encomendas seja já uma realidade.

“Há uma outra empresa que o refere, mas não é um fenómeno em grande escala. Há sim é um protelar da entrega das encomendas para mais tarde”, garante.

Confrontado com as declarações do presidente da Câmara de Felgueiras que considera incompreensível que se proíba as concentrações de mais de 100 pessoas e se mantenha em laboração as fábricas com mais de 100 trabalhadores, o diretor de comunicação de APICCAPS pede equilíbrio e decisões ponderadas. “É evidente que tem que existir segurança e as medidas preventivas para a contenção da doença são necessárias, mas entendemos que o país não pode parar. Podemos, no limite, sobreviver ao vírus mas padecer do tratamentos e quando a atividade normal regressar não temos empresas, nem emprego, nem economia”, afirma Paulo Gonçalves, sublinhando que “a informação que temos é que, mesmo em Itália e em Espanha, as empresas não estão a fechar”.