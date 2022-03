Calçado quer chegar aos 2 mil milhões de exportações em 2025

Albano Jerónimo e Anabela Moreira recriam obras icónicas de pintores nacionais na nova campanha de promoção internacional do calçado. Na imagem, quadro O Fado de José Malhoa © Direitos Reservados

A Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) lança hoje, oficialmente, a sua nova campanha de promoção internacional, que procura homenagear obras e artistas de referência da pintura portuguesa, recriando oito quadros emblemáticos com a ajuda dos atores Albano Jerónimo e Anabela Moreira. "Pode a indústria ser uma forma de arte?" é o mote da campanha, que pretende ajudar a reforçar a presença internacional daquela que se intitula a indústria mais sexy da Europa. O objetivo é chegar aos dois mil milhões de exportações em 2025.

"A assinatura da indústria mais sexy da Europa foi muito importante, num primeiro momento, para criar um certo buzz e chamar a atenção para as potencialidades do setor. Mas também temos outros atributos e que fomos procurando destacar, ao longo dos anos, como a capacidade de aliar o saber fazer que passou de geração em geração à tecnologia de ponta, de uma indústria que procura estar sempre na vanguarda do desenvolvimento de novos produtos. Somos uma indústria multifacetada e que procura, desde a génese das campanhas, reposicionar a sua imagem nos mercados internacionais", explica o diretor de comunicação da APICCAPS, Paulo Gonçalves.

Catorze anos volvidos - a primeira campanha foi lançada em 2009 -, e mais de 8,5 milhões de euros investidos, a indústria do calçado exporta hoje quase 70 milhões de pares de sapatos, no valor de 1.676 milhões de euros, o que representa um crescimento de 29,12% relativamente aos 1.298 milhões de 2007. Mas se formos analisar os dados comparativamente a 2017, o melhor ano de sempre das exportações do setor, o aumento foi de 50,7%.

Com o abrandamento em 2018 e 2019 e com a pandemia em 2020, o setor perdeu quase 460 milhões de euros em exportações. Mas em 2021 já recuperou praticamente 180 milhões, tendo mesmo conseguido a melhor performance de sempre, no último trimestre do ano. A meta é chegar a 2025 na barreira dos dois mil milhões de euros.

"O setor terminou o ano a crescer a um excelente ritmo no exterior, sendo esse um registo que pretendemos manter em 2022. As empresas foram resilientes, adaptaram-se a um mercado em mudança e fizeram o trabalho de casa para estarem agora bem posicionadas para enfrentar uma nova década de crescimento nos mercados internacionais", refere, por seu turno, o presidente da APICCAPS, Luís Onofre.

Mas nem só de aumento nas exportações é feito o balanço desta aposta. "Um estudo de diagnóstico que fizemos em 2005 mostrava-nos que havia um défice de imagem que desvalorizava o calçado português em 30%. Novo estudo, feito há três anos, mostra que o made in Portugal acrescenta já valor aos nossos produtos", explica Paulo Gonçalves.

Num investimento de 600 mil euros, que contou com o apoio do programa Compete 2020, a campanha, que hoje é oficialmente lançada no Porto, terá a sua primeira aparição internacional na Micam, a maior e mais relevante feira de calçado do mundo que, domingo, arranca em Milão.

Foi o ano passado, em plena pandemia, que a campanha Portuguese Shoes recorreu a modelos e bailarinos, "num símbolo de força e graciosidade, de resiliência e liberdade" para levantar a pergunta "Pode a indústria ser uma forma de arte?". Este ano, "reforça a premissa de que a indústria é uma aliada dos artistas, que juntos criam momentos únicos e objetos de desenho", recriando alguns dos quadros mais emblemáticos de Amadeo de Souza Cardoso, Almada Negreiros, Eduardo Afonso Viana, José Malhoa, Júlio Pomar e Paula Rego, protagonizados por Albano Jerónimo e Anabela Moreira. A interpretação fotográfica ficou a cargo de Frederico Martins.

E é com base nestes oito quadros que, nos próximos meses, começarão a chegar aos profissionais do setor em todo o mundo postais e outras peças baseadas nestas obras. Isto sem falar dos vários vídeos que irão ser lançados ao longo do ano.

"Estas campanhas pretendem valorizar a herança do passado e do que fazemos melhor, para que esta qualidade e beleza sejam apreciadas por todos, num mundo cada vez mais rápido e instável, e se cruzem com outros talentos e culturas, sendo um exemplo do que continua, perdura e encanta, aperfeiçoando-se sempre em direção ao futuro", frisa Luís Onofre.