Caldeira Cabral: “ Este ano estamos a lançar linhas com 2.700 milhões”

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, em entrevista ao Jornal de Negócios, adianta que o Executivo vai lançar ainda este ano novas linhas de financiamento, no âmbito da Linha Capitalizar. “Este ano estamos a lançar linhas com 2.700 milhões de euros, a que acrescem 800 milhões ainda disponíveis na Capitalizar Mais”, disse.

Nesta nova linha, 500 milhões de euros serão financiados através do Banco Europeu de Investimento (BEI). “E é a primeira operação ‘on-lending’, isto é, a primeira operação em que a IFD [Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo banco de fomento] vai buscar financiamento a uma instituição internacional, fazendo o papel grossista, e transmitindo essa capacidade ao retalho e à banca. Estamos a alargar a base de financiamento aos fundos estruturais e através de ‘on-lending’ com financiamento direto de instituições internacionais que era uma das funções da IFD”.

O governante explicou, ainda em entrevista ao Jornal de Negócios, que no ano passado foram lançadas linhas de crédito no valor “de 1.600 milhões e os montantes esgotaram-se muito mais cedo e tivemos de acelerar o processo e reforçar as linhas”. “As linhas com 1.600 milhões do ano passado deram 2.500 milhões de crédito às empresas. A procura foi maior do que o previsto” e permitiram que fossem realizadas operações com 25 mil empresas.