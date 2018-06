Caldeira Cabral: “Indústria portuguesa continua fortemente competitiva”

O Governo já veio comentar os números das exportações de abril, que cresceram 18,1%, destacando que Portugal se afirmou como um país exportador. Em comunicado, o ministério da Economia lembra que, em 2005, o valor das exportações de bens e serviços representava cerca de 27% do produto interno bruto, valor que, este ano, é de 44%. O peso “mais elevado” no PIB dos últimos 23 anos, destaca.

“Estes resultados mostram que, apesar do arrefecimento do crescimento na União Europeia, a indústria portuguesa continua fortemente competitiva e a registar bons crescimentos quer nos mercados europeus, quer no mercado extra-comunitário”, sublinha o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

No comunicado, o Governo recorda que, em 2017, as exportações de bens e serviços atingiram um valor recorde, ultrapassando, pela primeira vez, a barreira dos 80 mil milhões (fixaram-se nos 84 mil milhões), com um acréscimo de 11,2%, “o maior crescimento homólogo dos últimos seis anos”.

O contributo das exportações “fez de 2017 e de 2016 os dois anos com os maiores saldos da balança de bens e serviços desde 1996”, ano de início da série, (cerca de 3500 e 3800 milhões, respetivamente). Um saldo que registou uma “ligeira descida” de 2016 para 2017, “num contexto de aumento significativo de importações de máquinas e equipamentos (tipicamente associadas a investimento) e de aumento do preço do petróleo”, refere o Governo.