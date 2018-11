Calheiros e o “elefante na sala” chamado ‘Brexit’

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, considera que a primeira condição para Portugal continuar a ser um destino competitivo é ter uma atitude “de grande humildade e não pensar” face aos sucessos alcançados.

No 30.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre em Lisboa, Calheiros defendeu: “Não vamos adormecer à sombra dos louros alcançados”. Contas feitas, recorda que os turistas ingleses estão a escolher cada vez menos Portugal para passar férias. Os preços muito atrativos da Turquia, Egito e Tunísia, destinos turísticos concorrentes, o Brexit e a desvalorização da libra têm afastado aquele que é o principal mercado emissor para Portugal.

Calheiros reconhece que há trabalho a ser feito, mas sublinha que “a quebra do poder de compra dos ingleses e a desvalorização monetária face ao euro realidades incontornáveis, não têm forçosamente de constituir obstáculos intransponíveis para o nosso turismo”. E, realça: temos de “investir em produtos estrategicamente pensados para este mercado e, em simultâneo, não descurar o crescimento de outros mercados emissores que vão ganhando expressão e dinamismo”, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e China.

“Portugal deverá sempre impor-se pela qualidade e diversidade da oferta”, diz, sublinhando que o abrandamento da procura não deve ter um efeito desmobilizador, mas sim o seu inverso. “Devem representar oportunidades a serem exploradas com criatividade e inovação. Assim haja também vontade do poder político para estar do nosso lado”, reforça.