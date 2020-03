Câmara de Comércio e Indústria: “Medidas de apoio a empresas não chegam”

Foi com “grande preocupação” que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) recebeu as medidas já anunciadas pelo governo para fazer face aos feitos do novo coronavírus na economia portuguesa.

Sem ver grande vantagem na declaração do Estado de Emergência dado que têm sido acatadas as recomendações feitas aos portugueses – “se não for racional e objetivamente delimitada, essa medida pode até criar resultados negativos numa economia nacional já em grandes dificuldades e prejudicar a imperiosa necessidade de não contribuir para o colapso das atividades produtivas essenciais” -, a instituição liderada por Bruno Bobone destaca vários cenários que motivam alertas.

Ao Dinheiro Vivo, a câmara de comércio realça, por exemplo, o muito limitado efeito das medidas já anunciadas pelo governo para combater os efeitos do Covid-19 na economia. Apesar de reconhecer e louvar o facto de esse pacote demonstrar “uma natural preocupação com as empresas”, a CCIP considera que ficam “aquém do necessário e deverão ser melhoradas para poderem ser úteis”. “Em particular, no que se refere aos requisitos de acesso aos apoios de caráter extraordinário destinados a empresas e trabalhadores e aos timings para as respetivas decisões de atribuição”, sublinha.

No atual quadro proposto, muitas empresas podem cair antes de finalizar o prazo para apresentarem as suas candidaturas, defende a instituição, que sublinha a importância das dificuldades de tesouraria, que podem ditar a morte de muitas empresas, em especial PME. “Estas empresas, PME e mesmo as micro, foram as que criaram mais emprego nos últimos anos mas têm difícil ou nenhum acesso a crédito e poucas ou nenhumas reservas de liquidez. Precisam assim de subsídios dados sem condições e no imediato, medida essa já tomada, por exemplo em França, para este tipo de empresas.”

A CCIP realça ainda a importância da moratória concedida no pagamento de contribuições à Segurança Social, mas pede maior abrangência ou mesmo que se considere uma amnistia ou a isenção de algumas obrigações fiscais em 2020. “É urgente que as instituições responsáveis, designadamente o Presidente da República e o governo, tenham estas questões em atenção por forma a garantir o melhor funcionamento da economia, das empresas e das sociedades, enquanto esta situação se mantiver”, sublinha a associação liderada por Bruno Bobone.

A câmara de comércio mostra-se ainda totalmente disponível para ajudar a pensar em soluções eficazes na ajuda às empresas, para torná-las capazes de resistir a esta violenta crise e assim garantir a manutenção dos postos de trabalho e dos rendimentos dos trabalhadores.