Câmara de Cascais manda encerrar aeródromo de Tires

A Câmara Municipal de Cascais ordenou o encerramento do aeródromo de Tires numa ação de combate ao novo coronavírus, com efeitos imediatos.

De acordo com fonte oficial da autarquia, foram dadas orientações à administração do aeródromo para que inicie “os procedimentos legais, procedimentais e operacionais” para fechar a infraestrutura. Ainda se desconhece até quando vai manter-se a pista encerrada, acrescentou a mesma fonte.

“Deve manter-se a autorização para que as aeronaves possam estacionar por via do congestionamento noutras infraestruturas aeroportuárias”, referiu a mesma fonte.

O aeródromo de Cascais – utilizado para voos executivos – é gerido pela empresa municipal Cascais Dinâmica e tem capacidade para acolher 300 pessoas, de acordo com a informação da autarquia.

De acordo com os dados da autarquia, em meados de 2019, o Aeroporto de Cascais era o quarto de maior movimento depois de Lisboa, Porto e Faro, integrando sete escolas de aviação responsáveis pela formação de quase 400 alunos por ano (30% deles estrangeiros) e mais de duas dezenas de empresas que empregam cerca de 500 trabalhadores.

Em 2018, o número de movimentos de aeronaves totalizou os 45.971 (27.030 aviões e 1.356 helicópteros) e o aeroporto – que ocupa uma área total de 42 hectares – recebeu 13.194 embarcados e 6.742 desembarcados.

O Aeroporto de Cascais dispõe de uma pista de 1.700 metros de comprimento por 30 metros de largura e cinco placas de estacionamento, que dão acesso aos hangares.

