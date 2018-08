Câmara de Estremoz vende edifício classificado para hotel, após negócio anulado

A Câmara de Estremoz, no Alentejo, vendeu hoje um edifício classificado como monumento nacional, em ruínas há várias décadas, para um hotel de charme, após ter sido anulado um primeiro negócio, revelou o presidente do município.

Luís Mourinha adiantou à agência Lusa que o edifício, a antiga Casa da Câmara ou Casa do Alcaide-Mor, foi vendido pela autarquia, em hasta pública, à Sociedade Agrícola Monte das Barrocas, com sede em Estremoz, por 180 mil euros, para a criação de uma unidade hoteleira.

A hasta pública para venda do imóvel, apenas para fins turísticos e com um valor base de licitação de 150 mil euros, foi realizada hoje no salão nobre dos Paços do Concelho de Estremoz, no distrito de Évora.

Segundo o presidente do município, a venda vai “permitir a recuperação do edifício”, situado na zona do castelo da cidade. “A câmara, atualmente, não consegue fazer a obra e esta é a forma mais rápida de se fazer a recuperação do edifício, que tem de ser dignificado e deve ser utilizado para fins turísticos”, explicou o autarca.

Luís Mourinha referiu ainda que a recuperação da zona do castelo faz parte da estratégia do município. “Só temos dificuldades com o Governo sobre os prédios militares”, realçou.

Segundo fonte do município, esta foi a terceira hasta pública efetuada para venda do prédio, que chegou a ser adjudicado na primeira, em abril de 2016, tendo o negócio sido anulado por incumprimento do representante da empresa compradora.

O edifício foi adjudicado à empresa Iris Holding Group, dos Estados Unidos da América, por 279 mil euros, tendo sido revogada a adjudicação por o representante da empresa ter pago com um cheque sem provisão a caução de 10% do preço global da licitação, que funcionava como sinal, de acordo com a fonte da autarquia.

Na primeira hasta pública, o valor base de licitação foi de 50 mil euros, e, na segunda, que ocorreu em outubro de 2016, foi de 250 mil, não tendo surgido então qualquer interessado na aquisição do imóvel.

Construído no século XV e atualmente em ruínas há várias décadas, o edifício da antiga Casa da Câmara ou Casa do Alcaide-Mor, situado na Rua do Arco de Santarém, foi classificado como monumento nacional a 20 de junho de 1924.

O prédio é composto por rés-do-chão, 1.º e 2.º andares, com 423 metros quadrados de superfície coberta e logradouro com área de 556 metros quadrados.