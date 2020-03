Câmara de Grândola consegue RX portátil de donos da Comporta

Com a ajuda dos donos da Comporta, o Hospital do Litoral Alentejano vai ter um novo equipamento de RX portátil, anunciou esta tarde a Câmara de Grândola.

“No âmbito da pandemia Covid-19, a Câmara Municipal de Grândola tem estabelecido diversos contactos com investidores do concelho, de forma a conseguir apoios para reforçar os serviços de saúde do concelho e da região. Em resposta a este apelo, a empresa Vanguard Properties respondeu positivamente e disponibilizou-se para oferecer ao Hospital do Litoral Alentejano um moderno e eficiente equipamento de RX portátil (com um valor superior a 80 mil euros)”, comunicou a autarquia.

Trata-se de um “equipamento de grande importância”, que permitirá reforçar a resposta daquela unidade de saúde, que serve toda a região.

“O equipamento será entregue nos próximos dias, para grande satisfação do Município e do HLA”, acrescenta a autarquia.