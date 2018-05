Câmara de Lisboa obrigada a explicar “contradições” de leilão de rendas suspenso

Há duas semanas que o telefone não toca. Os oito vencedores do leilão de arrendamento que a Câmara de Lisboa (CML) suspendeu a 24 de abril continuam sem saber como é que a autarquia pretende anular o processo.

Não será por muito tempo: o grupo municipal do PSD fez um pedido urgente para ouvir Manuel Salgado, o vereador do Urbanismo de Lisboa que ordenou a suspensão do leilão. Em data ainda a definir será também questionada Teresa do Passo, presidente da Lisboa Ocidental SRU, a empresa municipal que promoveu o leilão.

O DN/Dinheiro Vivo sabe que o requerimento foi aprovado na sexta-feira pela Comissão Permanente de Ordenamento do Território, Urbanismo e Reabilitação Urbana.

O “pedido urgente” dos deputados municipais do PSD foi enviado para a Assembleia Municipal na terça-feira à noite. “Existem declarações contraditórias por parte da autarquia sobre se o procedimento se enquadra no Programa Arrendamento Acessível e respetivos critérios”, é um dos motivos apontados no requerimento a que o DN/DV teve acesso.

Os deputados sociais-democratas sublinham ainda que “continuam inúmeros aspetos por clarificar no que concerne a todo este processo”, e que os esclarecimentos são necessários porque “os vencedores anunciaram já publicamente a intenção de processar” a CML. A intenção e as reuniões dos vencedores com advogados mantêm-se, sabe o DN/DV.

O último contacto da Câmara com os vencedores do leilão teve lugar a 04 de maio. Uma jurista e uma adjunta do gabinete do vereador Manuel Salgado receberam os inquilinos para “averiguar casos de emergência”. Como o DN/DV tinha noticiado no final de abril, pelo menos um dos vencedores do leilão já tinha cessado o atual contrato de arrendamento, e outro estava a viver num hostel.

A Câmara tinha remetido um novo contacto com os inquilinos para a semana que passou, o que acabou por não acontecer.

Tanto Fernando Medina como Manuel Salgado afirmaram no final de abril que o leilão resultou de um “mal entendido” entre a Câmara e a SRU, já que a autarquia teria dado orientações à SRU para organizar um concurso de rendas acessíveis, e não um leilão.

Os vencedores recorrem, por sua vez, ao regulamento do leilão, segundo o qual “o critério de seleção dos arrendatários é o da renda mais alta”, e não a renda acessível. O leilão está neste momento suspenso para futura anulação. Para ser anulado, explicaram os inquilinos ao DN/DV, terá de existir um ato jurídico que explique os motivos do cancelamento.

Além do requerimento para ouvir Salgado, os deputados municipais do PSD aprovaram ainda, por unanimidade, uma moção que repudia a “utilização do método leilão” em futuros concursos da Câmara. “O recurso ao leilão é, no atual contexto de escassez de habitação em Lisboa, uma opção errada, contribuindo na prática para a especulação dos preços do mercado de arrendamento, já de si altos”, lê-se no documento.

Concurso aberto a empresas

Num primeiro requerimento enviado à Câmara de Lisboa, o PSD tinha manifestado “estranheza” pela abertura do leilão de casas da Câmara a empresas. Nos documentos disponíveis é possível perceber que houve pelo menos duas empresas a apresentar candidaturas, apesar de nenhuma ter garantido o contrato. Questionada pelo DN/DV, a SRU justificou a situação dizendo que existem empresas “que arrendam fogos para habitação de trabalhadores”, e que por isso “não existiam razões que fundamentassem a exclusão desta possibilidade”.

A responsável de uma dessas empresas, que preferiu manter o anonimato, explicou ao DN/DV que a casa “era para habitação própria permanente”. A candidatura foi feita em nome da empresa porque o objetivo era “ali sediar a mesma”, acrescentou a responsável.