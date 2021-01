Câmara de Óbidos testa alunos e quer encerramento temporário das escolas

Óbidos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Janeiro, 2021 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Nesta fase, se queremos achatar ao máximo a curva no menor espaço de tempo, as escolas deveriam encerrar, como, de resto, se mostra pelas mais recentes projeções", defendeu o autarca num comunicado em que lamenta que "até hoje a Administração Central não tenha assumido essa prioridade".

Humberto Marques sublinha ainda a "necessidade de haver apoios efetivos e céleres às famílias", caso o encerramento temporário dos estabelecimentos de ensino venha a ser determinado.

A posição foi assumida no mesmo dia em que a autarquia, do distrito de Leiria, lançou uma campanha de testagem a toda comunidade escolar, com a realização de 1.500 testes antigénio de leitura rápida adquiridos pelo município.

Ao todo "serão 1.300 alunos que farão o teste de forma voluntária, e de todos os anos de escolaridade, desde os jardins-de-infância ao 12.º ano", informou a Câmara.

A campanha iniciou-se hoje no Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, com a testagem "dos alunos mais pequenos, que fizeram o teste acompanhados pelos pais" refere o comunicado.

Até sexta-feira, a ação contemplará todos os outros graus de ensino e a restante comunidade escolar.

Participam na testagem, uma médica, quatro enfermeiros e quatro elementos de apoio administrativo e da Proteção Civil Municipal, sendo o processo coordenado pela delegada de saúde, a médica Fátima Pais.

Humberto Marques explica no comunicado que a medida "vem em linha com o que veem a fazer, em articulação com a autoridade de saúde local", ou seja, "testar, rastrear, isolar para antecipar, de modo a evitar a transmissão descontrolada".

Desde do início da pandemia, a autarquia "começou a testar todos os professores, pessoal não docente e agora todos os alunos" para detetar "a origem de eventuais focos de infeção", explicou o presidente, considerando que só dessa forma se conseguirá "um efeito mais duradouro, em conjunto com as restantes medidas de confinamento".

Os dados divulgados pela Câmara, relativos a segunda-feira, apontam para um total de 357 casos de infeção registado desde o início da pandemia de covid-19, dos quais 115 continuam ativos e 227 já recuperaram da doença. Há ainda a registar a morte de 15 pessoas, 13 dos quais era utentes de uma estrutura residencial para idosos localizada no concelho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.