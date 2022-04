Câmara de Odivelas aprova relatório de contas de 2021 com receita de 2,8 milhões de euros

Odivelas © Unsplash

A Câmara Municipal de Odivelas reduziu a dívida bancária em 13% em 2021, ano em que obteve um resultado líquido positivo de 2,8 milhões de euros, segundo o relatório de prestação de contas recentemente aprovado.

O documento, referente a 2021, foi aprovado na última reunião do executivo municipal de Odivelas, de maioria socialista, com os votos favoráveis do Chega e contra do PSD e da CDU.

De acordo com o relatório, o município do distrito de Lisboa teve um resultado líquido positivo de cerca de 2,8 milhões de euros e a redução em 13% da dívida bancária.

Por outro lado, o prazo médio de pagamento a fornecedores manteve-se fixo nos 14 dias.

Nos resultados do relatório de contas do município de Odivelas destaca-se também o aumento da margem bruta de endividamento para 119 milhões de euros e a apresentação de uma taxa de execução de 69,5%.

O documento indica ainda a concretização de uma transferência de 5,4 milhões de euros para as juntas de freguesia e de 3,1 milhões para as associações de bombeiros, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e movimento associativo.

A Educação foi a área que teve um maior investimento em 2021, com 28 milhões de euros alocados.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), fez um balanço positivo das contas, "tendo em conta o contexto adverso".

"Foi um ano [2021] em que sofremos dos efeitos provocados pela pandemia [de covid-19], sobretudo da variante Ómicron, tivemos as eleições presidenciais [em janeiro] e as eleições autárquicas [em setembro]. O ano também ficou marcado pelo aumento das taxas de inflação", argumentou o autarca.

O relatório de prestação de contas vai ser apreciado e votado na quinta-feira na Assembleia Municipal de Odivelas.

O executivo da Câmara Municipal de Odivelas é composto por seis eleitos do PS (incluindo o presidente), três do PSD, um da CDU e um do Chega.