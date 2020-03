Câmara de Paços de Ferreira vai encerrar hoje as escolas do concelho

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira vai encerrar ainda hoje todas as escolas do concelho, mesmo que o governo não decrete o fecho dos estabelecimentos de ensino. “Caso não seja decretado, por parte do governo, o encerramento das escolas, a Câmara Municipal, ainda hoje, determinará o encerramento das mesmas”, adianta a autarquia em comunicado emitido esta quarta-feira, dia 11 de março.

A nota indica que no passado dia 9 de março, “o presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, oficiou, junto dos Senhores Ministros da Saúde e da Educação, um pedido para o encerramento de todas as escolas do concelho, no âmbito das medidas excecionais para prevenção da propagação do surto epidemiológico COVID-19”, mas até agora não recebeu resposta.

O executivo municipal justifica o pedido com o “facto de existirem dezenas de alunos, professores e colaboradores provenientes dos concelhos de Lousada e Felgueiras, a que acresce uma enorme preocupação por parte dos pais e de toda a comunidade.”

“Não tendo o Município de Paços de Ferreira recebido, até à presente data, qualquer resposta por parte dos respetivos Ministérios, aguardaremos pela reunião agendada para esta tarde do Conselho Nacional de Saúde Pública, durante a qual a questão do encerramento das escolas estará em cima da mesa”, concluindo que “caso não seja decretado, por parte do Governo, o encerramento das escolas, a Câmara Municipal, ainda hoje, determinará o encerramento das mesmas.”

Até ao momento, foram confirmados 59 casos de coronavírus em Portugal. Já são 471 os casos suspeitos, 83 aguardam resultados de análises e 3066 contatos de vigilância.

Nesta altura, segundo a SIC-Notícias, 36 casos de infeção foram registados no norte do País, três no centro, 17 em Lisboa e três no Algarve. Segundo informação da Direção-Geral de Saúde, 12 crianças e adolescentes contraíram o novo vírus e dois idosos com mais de 80 anos.