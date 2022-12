Câmara de Setúbal aprova desconto de 10 euros no passe Navegante

© Nico Trinkhaus. DR.

A Câmara de Setúbal aprovou a aplicação de um desconto de 10 euros no passe Navegante válido para o concelho, que passará a custar 20 euros até final de 2023, anunciou a autarquia esta quinta-feira.

De acordo com proposta aprovada na quarta-feira em reunião pública de câmara, "o desconto no valor mensal em todas as modalidades do Passe Navegante Municipal é feito, a partir do próximo dia 26 de dezembro, no momento da aquisição, ficando o título, até 31 de dezembro de 2023, com o custo de 20 euros, ao invés dos atuais 30 euros".

Segundo a autarquia sadina, "a redução tarifária do passe é formalizada através da celebração de um acordo entre o município, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML)".

"Este apoio integra-se num pacote de medidas extraordinárias municipais, aprovado para 2023, destinado a ajudar as famílias, instituições e empresas do território a suportarem a crise económica e social motivada pela subida da inflação e das taxas de juro", explica a Câmara Municipal de Setúbal.

A autarquia assegura o financiamento do impacto da redução do preço do passe, "mediante a entrega à TML, enquanto autoridade de transportes metropolitana, do montante das contrapartidas financeiras devidas pelo município aos titulares das receitas tarifárias dos títulos", acrescenta o município.

Ainda de acordo com a Câmara de Setúbal, cabe à TML e ao Estado transmitir aos respetivos operadores de transportes - Carris Metropolitana, CP e Fertagus -- todas as instruções legalmente necessárias à implementação da redução tarifária concretizada pelo município de Setúbal.