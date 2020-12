Câmara do Porto quer rever rendas no programa para habitação a custos acessíveis

© Igora Martins/Global Imagens

"Serão revistos os valores da renda no arrendamento e no subarrendamento, que passarão a contar com novos valores travão por tipologia, propondo-se ainda a eliminação da diferenciação por freguesia e a eliminação, também, da majoração para imóveis mobilados", explica a proposta que vai ser discutida na reunião do executivo de segunda-feira, a que a Lusa teve hoje acesso.

O programa "Porto com Sentido" foi lançado pelo município, em março, com o objetivo de introduzir habitações a custos acessíveis no mercado tradicional de arrendamento, de diferentes tipologias e em todas as freguesias da cidade.

A iniciativa pretende atrair para o centro da cidade milhares de novos residentes.

No documento, a maioria liderada pelo independente Rui Moreira explica que, constatando o "forte desequilíbrio entre a procura e a oferta de habitação, não só em quantidade, mas também ao nível das rendas e preços praticados quando comparada com o rendimento médio auferido pelos agregados familiares", agravados pela pandemia de covid-19, desenhou um conjunto de ajustamentos a implementar nas condições gerais do programa municipal para que "contribua de modo efetivo e eficaz" para a resolução das falhas do mercado habitacional.

A intenção resulta da experiência de mais de seis meses de vigência do programa, com o lançamento das primeiras consultas públicas de arrendamento aliada à reflexão feita pelo grupo de trabalho criado e à ponderação da resposta recebida na sequência da auscultação realizada junto de diferentes intervenientes públicos e privados e que permitiram detetar algumas limitações das condições gerais do programa.

Entre as alterações propostas, destaca-se a "possibilidade de arrendamento de fogos que careçam de pequenas obras, disponibilizando-se o município para adiantar rendas para que os senhorios tenham condições para as executar", ou também a "possibilidade de celebração de contratos promessa de arrendamento, até um total de 200 imóveis, incentivando a respetiva reabilitação".

Para além da revisão das rendas e da imposição de novos travões por tipologia, a proposta do vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, prevê ainda a introdução da obrigação de pagamento, pelo município do Porto, das rendas dos contratos de arrendamento até à efetiva desocupação do locado pelos subarrendatários, assim como a cessação dos contratos de subarrendamento dois meses antes do termo do respetivo contrato de arrendamento, de forma a possibilitar a entrega do locado nas condições inicialmente apresentadas.

As alterações a implementar no "Porto com Sentido" preveem igualmente a possibilidade de a empresa municipal Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana vir a assegurar a manutenção ordinária dos imóveis e a gestão do condomínio, nos casos em que as frações de um edifício são entregues na sua totalidade ao programa.

A maioria salienta, contudo, que o conjunto de alterações, que será submetido à aprovação da Assembleia Municipal, não implicará qualquer modificação do custo estimado do "Porto com Sentido", que resulta de um investimento municipal superior a quatro milhões de euros.

De forma a não criar desigualdades no âmbito do programa municipal, será introduzido um regime transitório para os contratos de arrendamento já celebrados e candidaturas em curso.

O primeiro concurso para arrendamento integrado no programa encontra-se a decorrer, até dia 30 de dezembro.

Em causa estão frações prontas a habitar, cujas com tipologias variam entre o T0 e o T3, situadas na baixa do Porto e na freguesia de Ramalde.