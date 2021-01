Câmara Municipal de Lisboa admite não cobrar estacionamento neste confinamento

Agente de fiscalização da EMEL, em Lisboa. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Janeiro, 2021 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fonte oficial da autarquia admitiu ao jornal Expresso que poderá repetir aquilo que aconteceu em março do ano passado, em que os lisboetas não precisaram de pagar estacionamento.

De acordo com o semanário, já existiu uma reunião na autarquia de Fernando Medina "para acautelar" e adaptar "medidas". No entanto, ainda não haverá uma decisão definitiva, estando esta pendente do decreto do Governo - publicado já esta tarde de quinta-feira.

O Expresso indica que a decisão sobre o tema poderá ser comunicada "nas próximas horas".

No ano passado, foi anunciado a 16 de março que a EMEL iria suspender a cobrança de estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. Também foi disponibilizado o acesso gratuito aos estacionamentos da EMEL a todos os utilizadores que tivessem dístico de morador.

A confirmar-se a possível suspensão, trata-se de uma mudança de posição, nota o jornal. Já este ano, perante a iminência de um novo confinamento, a Câmara de Lisboa respondia ao Expresso que não iria suspender o pagamento de estacionamento, notando que a situação de confinamento não era semelhante à vivida em março e abril.

O país entra em confinamento a partir das 00h de dia 15 de janeiro. O teletrabalho volta também a ser obrigatório, tendo sido decretado um agravamento dos valores das coimas para as empresas que desrespeitarem esta obrigatoriedade.