Câmaras com mais um mês para apresentarem orçamentos de 2021

As câmaras vão ter mais um mês para entregarem as propostas de orçamento municipal para 2021. A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, dia 10 de setembro.

“Foi aprovada a proposta de lei que altera o prazo de submissão da proposta do orçamento municipal para 2021”, começa por referir o comunicado divulgado depois da reunião do Governo.

O executivo justifica com o elevado grau de incerteza dado o impacto económico da pandemia de covid-19. “O alargamento do prazo, de 31 de outubro para 30 de novembro, fundamenta-se na incerteza económica decorrente da situação originada pela epidemia SARS-CoV-2”, lê-se na nota do Conselho de Ministros.

O Governo indica ainda que esta decisão pretende evitar orçamentos retificativos, “importando que os orçamentos municipais venham a ser aprovados com a informação a mais atualizada possível, evitando-se alterações e retificações por factos que venham ocorrer em 2020”, aponta o comunicado.

Na reunião, o Governo aprovou as novas regras a vigorarem a partir de terça-feira, dia 15 de setembro, quando Portugal continental regressar à situação de contingência.