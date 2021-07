Camisola do Real Madrid é a mais cara do mundo

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi apontado como o primeiro presidente da Superliga europeia de futebol. © EPA/Rodrigo Jimenez

O Real Madrid pode não ter ganho a Liga dos Campeões, nem sequer a Liga Espanhola ou a Copa do Rei de Espanha, mas, ainda assim, venceu um campeonato: o das camisolas mais caras do mundo.

O anúncio à empresa aérea Emirates na camisola blanca custa 413 milhões de dólares [cerca de 348 milhões de euros] por cinco anos, segundo dados compilados pela 123scomesse.it.

Ainda de acordo com esses números, o ex-clube de Cristiano Ronaldo ganhou 424 milhões de dólares em 2019/20, somados todos os outros patrocínios e anúncios na camisola e não só.

Por ano, a Emirates paga 82,5 milhões de dólares ao Madrid, mais do que os 55,3 (que podem aumentar, dependendo dos resultados desportivos) recebidos pela Juventus, atual "empresa" do craque português, da automobilística Jeep.

Mas o clube de Turim, mesmo tendo renovado contrato de patrocínio este ano, não aparece, de acordo com aqueles dados, na lista dos cinco clubes com contratos de patrocínio mais vantajosos nas camisolas.

O segundo classificado, com alguma surpresa, é o Tottenham, ex-clube de outro ícone português do futebol milionário, José Mourinho, que recebe 400 milhões de dólares da AIA, seguradora com sede em Hong Kong, por um contrato até 2026/27.

Parêntesis para uma pergunta: será que camisolas brancas, como as do Spurs e do Madrid. agradam mais aos anunciantes? Adiante.

A TeamViewer, gigante alemão da área do software, paga 325 milhões ao Manchester United, a Rakuten, empresa digital, patrocina o Barcelona em troca de 324 milhões, e o Bayern recebe 283 milhões de outro ícone alemão, a Deutsche Telekom.

Logo a seguir ao top-5 aparecem mais três gigantes da Premier League, o Arsenal, o Liverpool e o Chelsea.

Mas o Madrid, ganhe ou não no campo, enriquece na alta finança.