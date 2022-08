Campanha de cereais de inverno será a segunda pior de sempre devido à seca

© FETHI BELAID/AFP

Com as temperaturas a baterem recordes e a falta de chuva a campanha de cereais de inverno, cuja colheita terminou no passado mês de julho, foi seriamente afetada. De acordo com as previsões agrícolas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas hoje, "globalmente, a atual campanha de cereais de inverno deverá ser a segunda pior desde que existem registos sistemáticos, apenas superior à produção da campanha de 2012. De referir que as piores campanhas cerealíferas coincidiram com as secas mais graves". A série estatística do INE remonta a 1918.

A colheita foi concluída apesar de todos os constrangimentos, como as restrições na utilização de máquinas agrícolas durante a declaração de situação de alerta e contingência entre 8 e 21 de julho, por causa do risco de incêndio. No entanto, sublinha o gabinete de estatística, "a campanha cerealífera foi marcada pela situação de seca durante a fase de desenvolvimento vegetativo, com muitas searas a apresentarem povoamentos pouco homogéneos e espigas curtas. Posteriormente, na fase de enchimento do grão, a escassa humidade dos solos e as elevadas temperaturas contribuíram também para as baixas produtividades, com as ceifas a confirmarem o baixo peso específico do grão. Embora existam searas com produtividades e qualidade aceitáveis, a maior parte das áreas colhidas apresentam quebras de produção na ordem dos 30% no trigo mole, triticale e cevada, 25% na aveia e 15% no trigo duro e centeio".

Também a cultura da batata sofreu com as condições climatéricas anómalas e a subida dos preços dos meios de produção, como os fertilizantes e a energia, registando quebras de produtividade, diz o INE.

A previsão para as culturas de primavera não é tão negativa, avança o gabinete de estatística, "prevendo-se um aumento de 5% da área de milho e a manutenção da produtividade no arroz e tomate para a indústria, face ao ano anterior".

Nos pomares e vinha, o INE explica que a onda de calor em julho "causou escaldões nas fruteiras, principalmente nas macieiras e pereiras, e também na vinha, culturas onde se preveem quebras de produtividade de, respetivamente, 15%, 30% e 10%, face à campanha anterior".

A produção de prunóideas (ameixeiras, cerejeiras, damasqueiros e pessegueiros) também será afetada, com as previsões a apontarem para uma quebra de 25% no pêssego. Já a produção de amêndoa deverá manter os níveis do ano passado, "consequência da entrada em produção de novas plantações".