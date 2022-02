Canadá pensa e joga o futebol do futuro

John Herdman © DR

No futebol de clubes, o sucesso vem muitas vezes atrelado a dinheiro - tome-se como exemplo os amplamente citados nestas colunas Manchester City ou Paris Saint-Germain. No futebol de seleções, como não se pode comprar jogadores no mercado de transferências, ter dinheiro não basta: é preciso um plano. O Canadá, líder isolado do grupo de apuramento centro-norte americano para o Mundial do Qatar, à frente dos favoritos EUA e México, tem-no.

Tudo começou em Consett, cidadezinha no extremo norte de Inglaterra, onde nasceram John Herdman e Beverly Priestman. Ele, que nunca foi jogador profissional, conduziu a seleção feminina canadiana a dois bronzes olímpicos antes de passar o bastão a ela, que conhecia lá da terra desde os 12 anos, e assumir a seleção masculina.

Ela ganhou a medalha de ouro em Tóquio, no verão passado, e ele está quase a levar no próximo outono Les Rouges a um mundial, 36 anos depois da única presença do país.

Ótimo comunicador e motivador, conforme prova com frequência em conferências TEDx, e com apurados conhecimentos científicos, depois de 20 anos de estudos e experiência, Herdman estabeleceu um plano a longo prazo quando chegou a Toronto há 11 anos.

O essencial era a aposta na formação de jogadores, cujos frutos são Alphonso Davies (Bayern), hoje considerado o mais valioso lateral-esquerdo do mundo, e Jonathan David (Lille), atacante de elite na Europa; o aproveitamento de atletas, como Johnston, Miller ou Osorio, dos clubes canadianos da MLS, a já razoável liga profissional americana; a busca por jogadores com dupla nacionalidade, como os portugueses Steven Vitória e Eustáquio, interessados em representar a seleção; e o estímulo a veteranos que terão este ano a última oportunidade de atuar num grande palco, casos de Borjan, Hutchinson ou Hoilett.

Some-se a isso um versátil esquema de jogo, capaz de defender com paixão e buscar contra-ataques, como no recente triunfo em casa de Honduras, o primeiro em 40 anos, ou de atacar continuamente, como na vitória sobre os rivais EUA, em Hamilton, e temos um caso de sucesso.

Sem investir quase nada, além de tempo.