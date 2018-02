Candidato irlandês desiste. De Guindos substitui Constâncio no BCE

Luis de Guindos vai substituir Vítor Constâncio no cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE). Philip Lane, o adversário do ministro da Economia espanhol, desistiu da corrida ao cargo, segundo a imprensa internacional.

A desistência de Philip Lane, governador do banco central irlandês, foi comunicada pelo ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe. Luis De Guindos, desta forma, poderá ser escolhido por unanimidade para suceder a Vítor Constâncio, que termina o seu mandato em maio.

O concorrente espanhol era apontado como o favorito a suceder a Vítor Constâncio, apesar de na semana passada o Parlamento Europeu ter favorecido o responsável irlandês. “Ambos os candidatos fizeram boas apresentações. A maioria dos grupos políticos considerou Lane mais convincente. Alguns grupos expressaram reservas sobre a escolha de Guindos.” O Parlamento Europeu aproveitou para reiterar que era necessário haver mais mulheres no BCE. Atualmente apenas existe uma na comissão executiva, a alemã Sabine Lautenschläger.

Mas o parecer dos eurodeputados não é vinculativo. No passado já houve candidatos que conseguiram cargos de topo no BCE apesar do “chumbo” do Parlamento. A decisão final é tomada pelo Eurogrupo, que indica o candidato ideal a ser aprovado pelo Conselho Europeu. Segundo alguns observadores, De Guindos tem um maior apoio entre os países da zona euro.

O ministro espanhol ainda chegou a ser falado para presidente do Eurogrupo, mas Madrid acabaria por apoiar a candidatura de Centeno. Agora é a vez de Portugal retribuir o apoio. Os ministros das Finanças da zona euro vão decidir esta segunda-feira.

