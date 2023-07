Candidaturas à destilação de crise estendidas por mais um dia

A destilação de crise destina-se apenas a escoar os excedentes de vinhos com DO e IG tintos ou rosados antes da chegada de nova vindima © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Instituto da Vinha e do Vinho anunciou a prorrogação do prazo de submissão das candidaturas à destilação de crise por mais um dia, ou seja, a terminar nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Em causa está o "elevado interesse" na adesão à medida que fez com que, à hora de fecho das candidaturas, dia 26 de julho, às 17 horas, houvesse ainda um "número considerável" de contratos por submeter.

"Assim, no sentido de assegurar a equidade entre todos os produtores face à possibilidade de escoamento das suas existências de [vinhos com] Denominação de Origem e Indicação Geográfica, nos termos da portaria nº 190/2023, considera-se conveniente proceder ao alargamento do prazo para submissão das candidaturas junto do IVV", pode ler-se no comunicado disponível no site deste organismo.

O comunicado especifica ainda que o prazo para a submissão dos pedidos de pagamento terminará a 14 de setembro de 2023 e que os comprovativos do destino final do álcool terão de ser apresentados até 31 de maio de 2024.

Em causa, recorde-se, estão apoios de 20 milhões de euros para apoiar a retirada de excedentes do mercado com a destilação de vinhos com DO ou IG para a produção de álcool destinado exclusivamente a fins industriais (incluindo produtos de desinfeção ou fármacos) ou para fins energéticos.