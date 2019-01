Candidaturas à Turismo do Porto e Norte chumbadas por “irregularidades”

As duas candidaturas às eleições antecipadas da Turismo do Porto e Norte de Portugal, que estão marcadas para 18 de janeiro, foram “chumbadas” devido a “assuntos jurídicos” e apoios de “câmaras municipais”, confirmaram à Lusa fontes oficiais.

O candidato a presidente da Comissão Executiva da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) pela Lista A, Júlio Meirinhos, confirmou esta quarta-feira à Lusa que a sua lista, bem como a adversária, liderada por Luís Pedro Martins, foram chumbadas por razões “jurídicas”.

O candidato a presidente da Comissão Executiva da TPNP pela Lista B, Luís Pedro Martins, confirmou também à agência Lusa esta tarde que a sua lista foi chumbada e que a causa estará relacionada com as “câmaras [municipais]” que subscreveram a candidatura.

O presidente interino da TPNP, Jorge Magalhães, também confirmou esta quarta-feira à Lusa que as duas listas foram chumbadas por “irregularidades” relacionadas com os estatutos do regulamento eleitoral da TPNP.

“A última informação que me deram é que as duas listas foram convocadas para reunir hoje com o presidente da Mesa da Assembleia Geral da TPNP, Eduardo Vítor Rodrigues, por haver irregularidades”, acrescentou a mesma fonte da TPNP.

A 04 de janeiro, a TPNP recebeu duas listas de candidaturas para as eleições antecipadas daquela entidade, que estão marcadas para 18 de janeiro.

A Lista A é encabeçada pelo jurista José Meirinhos, ex-presidente da Câmara de Miranda do Douro, e tem o lema “Turismo em toda a região”.

Joana Garrido Fernandes, advogada e ex-vereadora do Turismo da Câmara de Barcelos, é a candidata a vice-presidente da Comissão Executiva da Lista, e Joaquim Ferreira, presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, José Gonçalves, presidente da Câmara de Peso da Régua, e Sofia Gomes, professora doutora no Instituto Superior de Administração e Gestão são os restantes membros candidatos à Comissão Executiva da TPNP.

No mesmo dia 04 de janeiro, também chegou à TPNP a lista de candidatura de Luís Pedro Martins, 50 anos, licenciado em ‘design’ pela Escola Superior de Artes e Design em 1995 e atual diretor executivo da Torre dos Clérigos no Porto.

José Inácio Ribeiro (PSD), ex-presidente da Câmara de Felgueiras, é o candidato ao cargo de vice-presidente da Comissão Executiva da TPNP.

Os restantes três candidatos da Lista B a membros da Comissão Executiva da TPNP são Vítor Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura, Luís Machado, presidente da Câmara de Santa Marta de Penaguião, e Manuel Tibo, presidente da Câmara de Terras do Bouro.

Melchior Moreira, o antigo presidente da TPNP, foi destituído recentemente da função de presidente da Comissão Executiva da TPNP e está em prisão preventiva desde o final do ano de 2018 no âmbito da Operação Éter, uma investigação em curso da Polícia Judiciária sobre uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública.