CAP avisa que execução do plano da PAC é "extremamente preocupante"

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Julho, 2023 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) avisou, esta terça-feira, que a execução das ajudas do Pedido Único (PU), no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), é "extremamente preocupante", notando que a sua operacionalização não foi corrigida.

"A CAP volta a denunciar uma gravíssima falha do sistema de candidaturas ao Pedido Único de Ajudas, que continua a apresentar uma percentagem de execução extremamente preocupante", alertou, em comunicado, a confederação.

Os agricultores lamentam que a operacionalização do PEPAC não tenha sofrido qualquer correção, apesar dos avisos, sublinhando que, segundo dados do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) desta semana, a 15 dias do fim da campanha, "apenas foram efetuadas candidaturas ao Apoio ao Rendimento Base (ARB) correspondentes a 32% da área definida como meta".

As candidaturas correspondem assim a 964.890 hectares de um total de 3.036.795 hectares.

Destacam-se também, por exemplo, os pagamentos à multiplicação de sementes certificadas, cujas candidaturas abrangem 521 hectares de um total de 4.000, ou a gestão do solo -- promoção da fertilização orgânica, com 23 hectares ocupados de uma meta de 120.000.

No sentido oposto estão, entre outros, os compromissos silvoambientais e climáticos, cuja meta PEPAC era de 847 hectares, mas as candidaturas abrangem 1.241 hectares, ou os animais em modo de produção biológica, que abrangem 12.536 hectares, sendo que a meta era de mil.

Para a CAP, a operacionalização do PU 2023 foi "claramente negligenciada" por parte do Governo, sendo que, no final de abril, a sua execução era de 6% e, no início de junho, estava nos 18%.

"Não há capacidade para dar resposta às deficiências que foram sendo identificadas e denunciadas por parte dos agricultores. Cabe ao Governo a responsabilidade pela gravíssima situação que vivemos, a qual já não pode ser ignorada e cujas consequências, se nada for feito, se farão sentir ao longo dos próximos anos", vincou.

A confederação defendeu ainda que os sinais dados pelo Ministério da Agricultura "são paralisantes", exigindo assim a garantia de que em outubro os pagamentos aos agricultores vão ser efetuados, sem atrasos.

Os agricultores submeteram, até 9 de junho, mais de 140 mil candidaturas ao PU, segundo dados divulgados, na altura, pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação.

O PU é um pedido de pagamento direto das ajudas que fazem parte dos regimes sujeitos ao Sistema Integrado de Gestão e Controlo.

Este pedido abrange os pagamentos diretos, os apoios associados, ecorregimes, desenvolvimento rural, pagamentos da rede natura, a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas florestais.