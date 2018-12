CAP critica Governo e está contra a redução da produção de bovinos

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) manifestou surpresa e oposição relativamente às intenções do Ministro do Ambiente, no âmbito do Roteiro para a Neutralidade Carbónica, a propósito de uma redução da produção nacional de bovinos entre 25% e 50%. Para a CAP, a posição do ministro “demonstra falta de conhecimento da realidade da agricultura portuguesa e só pode constituir uma intenção isolada do ministério do ambiente no conjunto do governo.”

A CAP explica que “a produção de bovinos em Portugal é sobretudo efetuada em regime extensivo, com uma contribuição para os gases com efeito de estufa substancialmente inferior à dos sistemas de produção intensivos praticados em outros países” .”Inclusivamente as pastagens biodiversas existentes no nosso país contribuem precisamente para a fixação do carbono da atmosfera”, acrescenta no comunicado enviado esta tarde à imprensa.

A confederação de agricultores acredita que é “questionável” do ponto de vista ambiental, o facto de Portugal deixar de produzir algum produto que “em seguida irá importar de outros países, com uma pegada ecológica provavelmente superior.”, sublinha o mesmo comunicado.

Para a CAP, a posição do Ministério é “desenquadrada quer da Política Agrícola Comum quer do que têm sido os objetivos gerais do governo em relação à agricultura e à economia de uma forma geral, contribuindo ainda para agravar a situação de despovoamento do interior do país.”

A CAP acredita a redução da produção de bovinos teria um impacto significativo na produção de derivados de leite, queijo, iogurtes, entre outros produtos, além de aumentar as importações nacionais e comprometer o crescimento económico.

No mesmo documento, a confederação refere ainda que as intenções manifestadas pelo ministro do Ambiente relativamente à produção de bovinos, “em nada contribuem para a redução da pegada ecológica global e muito pouco para a nacional, além de terem impactos económicos negativos muito relevantes quer para a agricultura quer para o país.”