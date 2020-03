CAP lança linha telefónica de apoio a agricultores

A partir da próxima segunda-feira, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) vai lançar uma linha de atendimento telefónico para “esclarecer os agricultores e a comunidade sobre todas as questões que tenham relativamente às condições de funcionamento das suas empresas neste período excecional, assim como ao acesso às medidas que foram, entretanto, anunciadas para fazer face a este período conturbado”.

A linha, designada por “A agricultura não pára”, está acessível no número 217 100 000 e funcionará todos os dias úteis, entre as 9 e as 17 horas. Será assegurada por técnicos especialistas da CAP e “servirá igualmente para a Confederação recolher, diretamente do terreno, informação sobre as principais dificuldades com que os agricultores e comunidades rurais se debatem na sua atividade diária, de forma a informar o Governo e, assim, garantir o funcionamento do setor agrícola, do Mundo Rural e da cadeia de abastecimento nacional”, refere em comunicado.

O serviço irá chegar também aos canais digitais, nomeadamente, à página de Facebook da Confederação, “onde irá disponibilizar informações relevantes e responder a questões que aí sejam colocadas”; bem como na sua conta de Twitter, “onde de forma rápida e expedita poderá também prestar esclarecimentos e enviar notas e alertas relevantes”.

Luís Mira, secretário-geral da CAP, afirma: “Entendemos, neste momento especialmente dramático e que convoca todos os agricultores e a comunidade rural no geral, que é de fundamental importância garantir linhas diretas de comunicação e de proximidade com todos os intervenientes que estão no terreno a dar o seu melhor e a assegurar que a atividade agrícola não pára, apesar das circunstâncias”.

É também intenção “garantir que todas as dificuldades sentidas no terreno são ouvidas, registadas e encaminhadas no sentido de que seja salvaguardado o funcionamento da cadeia de produção e de abastecimento”, continua Luís Mira.

“Da mesma forma, é nossa missão ajudar a comunidade e os agricultores a terem acesso a informação vital para a sua atividade, nomeadamente sobre os instrumentos e medidas a que podem recorrer neste contexto de graves dificuldades económicas resultantes do surto”, acrescenta o dirigente associativo.