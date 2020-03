CAP. “Não vai faltar fruta, não vão faltar legumes”

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) afirma que não irá haver rutura de produtos alimentares frescos, estando em contacto com supermercados e distribuidores para garantir o abastecimento do país.

“Há um esforço com as próprias cadeias das áreas de distribuição superficiais, sejam elas grandes, sejam pequenas, para que não haja quebra de abastecimento de produtos”, afirmou Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, após reunião entre parceiros sociais e governo na qual foi discutida a questão.

A preocupação é evitar corridas aos supermercados que possam levar ao esgotamento de bens e a CAP garante os agricultores portugueses têm capacidade para garantir o essencial. “Não comemos apenas hoje e amanhã. Comemos todos os dias. Temos de nos ir abastecendo. E, essa cadeia, quanto mais tranquila melhor será assegurada”.

O presidente da CAP quis chamar a atenção “para a qualidade dos produtos nacionais” ainda que possa haver falhas na importação de bens estrangeiros devido à pandemia global. “É um oportunidade de as pessoas darem atenção àquilo que nós chamamos a fruta da época. São frutas que viajam pouco. Agora estamos na altura da laranja, a seguir virá a cereja, depois virá a pera, depois virá a maçã, a uva. Não vai haver falta de fruta, não vai haver falta de legumes”.

“Há uma cadeia de abastecimento perfeitamente estabilizada, em sintonia com as áreas comerciais, em sintonia com as redes de distribuição. Há aqui uma mensagem de tranquilidade porque não haverá problemas em relação aos produtos alimentares, principalmente os produtos alimentares frescos: carne, leite, ovos, legumes e frutas”, disse ainda o presidente da CAP.