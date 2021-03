CAP: PAC foi "almofada de socorro" e subida dos custos pode refletir-se nos preços

Odemira, 24/10/2019 - Reportagem sobre histórias de amor e de sucesso na agricultura no sudoeste alentejano Campos agricultas da empresa Sudoberry (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Março, 2021 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A agricultura, como tem uma especificidade muito própria, onde a maioria são trabalhadores independentes, não pode recorrer ao 'lay-off'. Qual foi a almofada de socorro para o setor agrícola? Foi a Política Agrícola Comum", considerou o presidente da CAP, em declarações à Lusa.

Para Eduardo Oliveira e Sousa, se a PAC não tivesse sido "consistente e regular" no pagamento das ajudas, "teria havido um colapso na produção" e um consequente reflexo no abastecimento agroalimentar.

"Se o cidadão comum, que vai ao supermercado, não sentiu quaisquer faltas de alimentos, uma parte deve-se à resiliência do setor e a outra parte ao facto de as ajudas da Política Agrícola Comum terem funcionado", afirmou.

No entanto, o impacto da covid-19 na economia em geral começa a acarretar consequências para a agricultura e para os produtos alimentares, nomeadamente, devido ao aumento dos preços dos combustíveis.

De acordo com a CAP, poderá registar-se assim um aumento do preço dos produtos, que não se resolve com o comércio internacional, tendo em conta que, "tudo o que vem de fora, vem carregado dos custos associados ao transporte".

Conforme notou Eduardo Oliveira e Sousa, os preços ao produtor estiveram sempre em baixa, porém, este ano, podem acompanhar uma possível evolução do valor dos produtos.

"Se os custos de produção aumentam, a venda dos produtos originados tem que aumentar e é provável que esta alta para o consumidor tenha reflexo ao nível do produtor primário", defendeu.

Por outro lado, segundo indicou o presidente da CAP, o início do desconfinamento teve já um reflexo positivo para o setor, no entanto, a confederação apelou à abertura das escolas até ao ensino secundário para não penalizar os pais que não estão em teletrabalho.

"O trabalho agrícola vai intensificar-se com o início da primavera e os trabalhadores agrícolas não estão em teletrabalho. Se não estão em teletrabalho e não podem ir trabalhar porque estão a acompanhar as crianças, muitos provavelmente vão perder o emprego", apontou.

O responsável da CAP sublinhou ainda que o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) apresenta medidas de apoio ao setor empresarial "muito aquém" das destinadas ao setor do Estado.

"Era bom que o Governo alterasse algumas dessas medidas porque são as empresas que criam postos de trabalho e riqueza. A crise não afetou apenas as instituições públicas", acrescentou.

Eduardo Oliveira e Sousa lamentou também as declarações do Ministro do Planeamento, Nelson de Souza, no último 'webinar' da CAP, que defendeu que o plano nacional é semelhante ao dos restantes Estados-membros, uma vez que todos seguem a regulamentação comunitária.

"Achei um pouco infeliz essa comparação. Devemos olhar para o nosso país, identificar os problemas e evoluir para a recuperação desejada. Portugal está sempre na cauda da Europa no que diz respeito a 'performances' económicas e era bom que isso não acontecesse", concluiu.