CAP propõe plano de "Resiliência Alimentar" para salvaguardar produção nacional

Horticultores do Oeste © TIAGO PETINGA/LUSA

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) anunciou, esta segunda-feira, que propôs ao Governo a criação de um "Plano Estratégico de Resiliência Alimentar", em articulação com a Comissão Europeia, para fazer face aos "efeitos combinados da seca, do aumento dos preços da energia, combustíveis e matérias-primas, e do conflito na Ucrânia", com o objetivo de salvaguardar o setor agrícola português. A CAP esteve reunida esta segunda-feira com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

A situação de seca severa e extrema que se vivia em Portugal, levou a que, no passado dia 24 de fevereiro, a CAP enviasse ao Governo um conjunto de 30 medidas concretas "para evitar a degradação da situação que o setor produtivo atravessava". Não tendo obtido resposta até ao momento, a Confederação realça que o plano em causa deverá conter precisamente estas diretrizes de apoio ao setor.

Os problemas já anteriormente sentidos intensificaram-se com a escalada do conflito na Ucrânia, nota a CAP, explicando que o aumento do preço das matérias-primas e dos custos energéticos, nomeadamente o custos dos fertilizantes e dos alimentos para animais, colocam agora em causa "a viabilidade económica de algumas atividades agrícolas".

A atual conjuntura poderá levar o país a "agravar o seu défice agroalimentar" e a ficar ainda mais dependente de importações. Esta foi uma das várias preocupações passadas pela CAP à ministra da Agricultura, na reunião desta segunda-feira.

"Sem viabilidade económico-financeira, os agricultores, em algumas fileiras, podem mesmo ter de parar a sua atividade. Precisamos, por isso, que este Plano tenha uma aprovação célere, sem prejuízo de algumas medidas poderem desde já ser colocadas em andamento", observa em comunicado Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

Para além de esperar que o Governo tome medidas "efetivas de redução dos preços da energia e dos combustíveis", a Confederação dos Agricultores de Portugal afirma que o Estado deve abdicar de lucrar "com os aumentos de preços verificados", fazendo referência ao consequente aumento do IVA.