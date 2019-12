Capital do Natal. A “casa de férias” do Pai Natal chegou a Algés

O Passeio Marítimo de Algés transformou-se na Capital do Natal, um parque temático que estará aberto até 12 de janeiro. Com um investimento inicial de seis milhões de euros, estão já contratadas as primeiras quatro edições com a Câmara Municipal de Oeiras.

Os criadores do projeto, Ivan Dias, João Godinho e Rui Madureira, estiveram na vila de Rovaniemi (Finlândia), convite que começou na embaixada finlandesa em Lisboa, estendeu-se até Helsínquia e foi até à Lapónia, para melhor entenderem toda a magia que envolve o Natal. Depois foi “só” concretizar o conceito, em Algés.

“A Capital do Natal é um parque temático com um espetáculo imersivo, para contar uma história de Natal”, conta Rui Madureira. Prova disso é uma das atrações do parque, o Palácio dos Guardiões da Neve, onde é possível brincar com neve real. Para isso, a organização recorreu a uma equipa de especialistas finlandeses. Lá dentro, onde a temperatura pode chegar aos dois graus negativos, é possível ver vários animais esculpidos em gelo por profissionais russos.

Até à data, já houve uma produção total de mais de mil toneladas de neve e já foram usadas mais de 100 mil toneladas de gelo.

Existe ainda uma pista de gelo com mil metros quadrados, um bosque encantado, uma montanha com doze pistas de snowtubing, um lago de três mil metros quadrados, uma roda gigante e várias atividades para realizar em família, como escrever a carta ao Pai Natal ou fazer biscoitos.

No parque trabalham entre “800 e 900 pessoas, direta e indiretamente”, conta Rui Madureira.

Além das atividades, existe também um espaço de restauração e vários food trucks no recinto. Há ainda um espaço para eventos corporativos – o Capitólio da União -, onde as empresas podem realizar jantares ou outras ações.

A Capital do Natal está aberta de segunda-feira a quinta-feira, das 12h00 às 23h00, e de sexta-feira e sábado, das 10h00 às 24h00, e domingo, das 10h00 às 23h00. Durante o evento, até 12 de janeiro, está a decorrer uma campanha de responsabilidade social, em parceria com a SIC Esperança, para apoiar um projeto de impacto social. Os bilhetes estão à venda no site oficial da Capital do Natal.

Rui Madureira adianta que o objetivo é internacionalizar o projeto. “Temos tido muitos contactos de várias outras capitais do mundo, empresas e promotores, que querem associar-se à dinâmica que estamos a desenvolver”, conta.